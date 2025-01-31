https://1prime.ru/20250131/vertolet-854589954.html

Вертолет, врезавшийся в самолет, летел выше предела, заявил Трамп

Вертолет, врезавшийся в самолет, летел выше предела, заявил Трамп - 31.01.2025, ПРАЙМ

Вертолет, врезавшийся в самолет, летел выше предела, заявил Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что военный вертолет Black Hawk, который врезался в пассажирский лайнер у аэропорта Вашингтона, следовал на... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T16:46+0300

2025-01-31T16:46+0300

2025-01-31T16:46+0300

происшествия

сша

авиакатастрофа

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1e/854549577_65:0:1375:737_1920x0_80_0_0_ea1054f3d072743d9ef0e5f4bff3b73d.png

ВАШИНГТОН, 31 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что военный вертолет Black Hawk, который врезался в пассажирский лайнер у аэропорта Вашингтона, следовал на высоте большей, чем допустимо. "Вертолет Blackhawk летел слишком высоко, намного. Гораздо выше предела в 200 футов (около 61 метра - ред.). Это не так сложно понять, правда?" - написал глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social. В ночь на четверг в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700, принадлежащий авиакомпании American Airlines, при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk). На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Трамп сообщал, что выживших при авиакатастрофе нет. Среди пассажиров лайнера были в том числе и россияне. Президент выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал оказать содействие в отправке их тел на родину.

https://1prime.ru/20250130/samolet-854551031.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, авиакатастрофа, дональд трамп