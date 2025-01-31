https://1prime.ru/20250131/vertolet-854589954.html
Вертолет, врезавшийся в самолет, летел выше предела, заявил Трамп
Вертолет, врезавшийся в самолет, летел выше предела, заявил Трамп - 31.01.2025, ПРАЙМ
Вертолет, врезавшийся в самолет, летел выше предела, заявил Трамп
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что военный вертолет Black Hawk, который врезался в пассажирский лайнер у аэропорта Вашингтона, следовал на... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T16:46+0300
2025-01-31T16:46+0300
2025-01-31T16:46+0300
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сша
авиакатастрофа
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ВАШИНГТОН, 31 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что военный вертолет Black Hawk, который врезался в пассажирский лайнер у аэропорта Вашингтона, следовал на высоте большей, чем допустимо. "Вертолет Blackhawk летел слишком высоко, намного. Гораздо выше предела в 200 футов (около 61 метра - ред.). Это не так сложно понять, правда?" - написал глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social. В ночь на четверг в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700, принадлежащий авиакомпании American Airlines, при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk). На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Трамп сообщал, что выживших при авиакатастрофе нет. Среди пассажиров лайнера были в том числе и россияне. Президент выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал оказать содействие в отправке их тел на родину.
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сша, авиакатастрофа, дональд трамп
Происшествия, США, авиакатастрофа, Дональд Трамп
Вертолет, врезавшийся в самолет, летел выше предела, заявил Трамп
Трамп: военный вертолет, врезавшийся в самолет у Вашингтона, летел выше предела
ВАШИНГТОН, 31 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что военный вертолет Black Hawk, который врезался в пассажирский лайнер у аэропорта Вашингтона, следовал на высоте большей, чем допустимо.
"Вертолет Blackhawk летел слишком высоко, намного. Гораздо выше предела в 200 футов (около 61 метра - ред.). Это не так сложно понять, правда?" - написал глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social.
В ночь на четверг в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700, принадлежащий авиакомпании American Airlines, при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk). На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.
Трамп сообщал, что выживших при авиакатастрофе нет. Среди пассажиров лайнера были в том числе и россияне. Президент выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал оказать содействие в отправке их тел на родину.
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