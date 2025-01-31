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СПбМТСБ прорабатывает возможность развития торгов водородом
СПбМТСБ прорабатывает возможность развития торгов водородом - 31.01.2025, ПРАЙМ
СПбМТСБ прорабатывает возможность развития торгов водородом
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) прорабатывает возможность организованной торговли водородом, сообщает торговая площадка. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T16:55+0300
2025-01-31T16:55+0300
2025-01-31T16:55+0300
энергетика
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) прорабатывает возможность организованной торговли водородом, сообщает торговая площадка. "Управление углеродного рынка и инновационных проектов СПбМТСБ мониторит рынок водорода: Биржа прорабатывает возможность развития организованной торговли данным товаром", - говорится в сообщении. По данным концепции развития водородной энергетики до 2050 года, потенциальные объемы экспорта водорода из России на мировой рынок могут составить от 2 до 12 миллионов в 2035 году и от 15 до 50 миллионов тонн в 2050 году, уточнила торговая площадка. "С экологической и климатической точки зрения наиболее перспективным является "зеленый" водород, который производится путем электролиза из возобновляемых источников энергии. Для отечественного рынка ключевую роль будет играть формирование "зеленой" премии на водород в зависимости от технологии его производства", - приводятся в сообщении слова вице-президента СПбМТСБ Дмитрия Чернышева. "Стандартизированные решения по верификации углеродного следа и сертификации продукта могут быть разработаны на основе принятой СПбМТСБ политики по развитию торговли с верифицированным углеродным следом и соответствующего биржевого стандарта", - заключил он. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
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спбмтсб, водород
Энергетика, СПбМТСБ, водород
СПбМТСБ прорабатывает возможность развития торгов водородом
СПбМТСБ прорабатывает возможность организованной торговли водородом
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) прорабатывает возможность организованной торговли водородом, сообщает торговая площадка.
"Управление углеродного рынка и инновационных проектов СПбМТСБ мониторит рынок водорода: Биржа прорабатывает возможность развития организованной торговли данным товаром", - говорится в сообщении.
По данным концепции развития водородной энергетики до 2050 года, потенциальные объемы экспорта водорода из России на мировой рынок могут составить от 2 до 12 миллионов в 2035 году и от 15 до 50 миллионов тонн в 2050 году, уточнила торговая площадка.
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"С экологической и климатической точки зрения наиболее перспективным является "зеленый" водород, который производится путем электролиза из возобновляемых источников энергии. Для отечественного рынка ключевую роль будет играть формирование "зеленой" премии на водород в зависимости от технологии его производства", - приводятся в сообщении слова вице-президента СПбМТСБ Дмитрия Чернышева.
"Стандартизированные решения по верификации углеродного следа и сертификации продукта могут быть разработаны на основе принятой СПбМТСБ политики по развитию торговли с верифицированным углеродным следом и соответствующего биржевого стандарта", - заключил он.
СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.