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СПбМТСБ прорабатывает возможность развития торгов водородом

СПбМТСБ прорабатывает возможность развития торгов водородом - 31.01.2025, ПРАЙМ

СПбМТСБ прорабатывает возможность развития торгов водородом

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) прорабатывает возможность организованной торговли водородом, сообщает торговая площадка. | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T16:55+0300

2025-01-31T16:55+0300

2025-01-31T16:55+0300

энергетика

спбмтсб

водород

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) прорабатывает возможность организованной торговли водородом, сообщает торговая площадка. "Управление углеродного рынка и инновационных проектов СПбМТСБ мониторит рынок водорода: Биржа прорабатывает возможность развития организованной торговли данным товаром", - говорится в сообщении. По данным концепции развития водородной энергетики до 2050 года, потенциальные объемы экспорта водорода из России на мировой рынок могут составить от 2 до 12 миллионов в 2035 году и от 15 до 50 миллионов тонн в 2050 году, уточнила торговая площадка. "С экологической и климатической точки зрения наиболее перспективным является "зеленый" водород, который производится путем электролиза из возобновляемых источников энергии. Для отечественного рынка ключевую роль будет играть формирование "зеленой" премии на водород в зависимости от технологии его производства", - приводятся в сообщении слова вице-президента СПбМТСБ Дмитрия Чернышева. "Стандартизированные решения по верификации углеродного следа и сертификации продукта могут быть разработаны на основе принятой СПбМТСБ политики по развитию торговли с верифицированным углеродным следом и соответствующего биржевого стандарта", - заключил он. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.

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спбмтсб, водород