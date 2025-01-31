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ВСУ дважды атаковали Шебекино в Белгородской области - 31.01.2025, ПРАЙМ
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ВСУ дважды атаковали Шебекино в Белгородской области
ВСУ дважды атаковали Шебекино в Белгородской области - 31.01.2025, ПРАЙМ
ВСУ дважды атаковали Шебекино в Белгородской области
ВСУ дважды атаковали Шебекино в Белгородской области в четверг, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T00:23+0300
2025-01-31T00:23+0300
общество
шебекино
москва
белгородская область
всу
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. ВСУ дважды атаковали Шебекино в Белгородской области в четверг, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "Дважды под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Предварительно, пострадавших нет. В одном частном доме выбиты окна. Также осколками посечены два легковых автомобиля. Кроме того, перебита линия электропередачи - жители одной из улиц временно остаются без света", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы приступят к работам в светлое время суток.
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общество , шебекино, москва, белгородская область, всу
Общество , Шебекино, МОСКВА, Белгородская область, ВСУ
00:23 31.01.2025
 
ВСУ дважды атаковали Шебекино в Белгородской области

Гладков: ВСУ дважды атаковали Шебекино в Белгородской области, пострадавших нет

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. ВСУ дважды атаковали Шебекино в Белгородской области в четверг, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Дважды под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Предварительно, пострадавших нет. В одном частном доме выбиты окна. Также осколками посечены два легковых автомобиля. Кроме того, перебита линия электропередачи - жители одной из улиц временно остаются без света", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы приступят к работам в светлое время суток.
 
ОбществоШебекиноМОСКВАБелгородская областьВСУ
 
 
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