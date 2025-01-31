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ВСУ дважды атаковали Шебекино в Белгородской области

ВСУ дважды атаковали Шебекино в Белгородской области - 31.01.2025, ПРАЙМ

ВСУ дважды атаковали Шебекино в Белгородской области

ВСУ дважды атаковали Шебекино в Белгородской области в четверг, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T00:23+0300

2025-01-31T00:23+0300

2025-01-31T00:23+0300

общество

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. ВСУ дважды атаковали Шебекино в Белгородской области в четверг, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "Дважды под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Предварительно, пострадавших нет. В одном частном доме выбиты окна. Также осколками посечены два легковых автомобиля. Кроме того, перебита линия электропередачи - жители одной из улиц временно остаются без света", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы приступят к работам в светлое время суток.

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