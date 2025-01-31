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Ежемесячная выплата для "Матерей-героинь" может составить 72,4 тысяч рублей - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Ежемесячная выплата для "Матерей-героинь" может составить 72,4 тысяч рублей
Ежемесячная выплата для "Матерей-героинь" может составить 72,4 тысяч рублей - 31.01.2025, ПРАЙМ
Ежемесячная выплата для "Матерей-героинь" может составить 72,4 тысяч рублей
Ежемесячная выплата для "Матерей-героинь" может составить 72,4 тысячи рублей, свидетельствует проект федерального закона, разработанного министерством труда и... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T20:59+0300
2025-01-31T20:59+0300
экономика
минтруд
социальные выплаты
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Ежемесячная выплата для "Матерей-героинь" может составить 72,4 тысячи рублей, свидетельствует проект федерального закона, разработанного министерством труда и социальной защиты РФ. "В соответствии с поручением президента Минтруд разработал и вынес для общественного обсуждения проект федерального закона, который вводит ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня", - говорится в комментарии от пресс-службы министерства. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что аналогичные выплаты установлены для Героев труда. Женщины, получившие звание "Мать-героиня" до вступления в силу закона о назначении ежемесячной выплаты, могут начать еë получение с 1 января этого года. "(Выплата - ред.) будет назначаться беззаявительно на основании данных о присвоении звания "Мать-героиня". Женщинам, которым звание присвоено до вступления в силу федерального закона, предлагается назначить выплату с 1 января 2025 года", - говорится в пояснении от пресс-службы министерства. Планируется, что выплата будет ежегодно индексироваться с 1 февраля. Получатели выплаты смогут заменить выплату набором социальных услуг, который включает в себя освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном и междугороднем транспорте, посещение государственных музеев и ряд других мер поддержки, объяснили в Минтруде.
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минтруд, социальные выплаты
Экономика, Минтруд, социальные выплаты
20:59 31.01.2025
 
Ежемесячная выплата для "Матерей-героинь" может составить 72,4 тысяч рублей

Минтруд: ежемесячная выплата для "Матерей-героинь" может составить 72,4 тысяч рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинтруд России
Минтруд России - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Ежемесячная выплата для "Матерей-героинь" может составить 72,4 тысячи рублей, свидетельствует проект федерального закона, разработанного министерством труда и социальной защиты РФ.
"В соответствии с поручением президента Минтруд разработал и вынес для общественного обсуждения проект федерального закона, который вводит ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня", - говорится в комментарии от пресс-службы министерства.
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Отмечается, что аналогичные выплаты установлены для Героев труда.
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Женщины, получившие звание "Мать-героиня" до вступления в силу закона о назначении ежемесячной выплаты, могут начать еë получение с 1 января этого года.
"(Выплата - ред.) будет назначаться беззаявительно на основании данных о присвоении звания "Мать-героиня". Женщинам, которым звание присвоено до вступления в силу федерального закона, предлагается назначить выплату с 1 января 2025 года", - говорится в пояснении от пресс-службы министерства.
Планируется, что выплата будет ежегодно индексироваться с 1 февраля. Получатели выплаты смогут заменить выплату набором социальных услуг, который включает в себя освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном и междугороднем транспорте, посещение государственных музеев и ряд других мер поддержки, объяснили в Минтруде.
 
ЭкономикаМинтрудсоциальные выплаты
 
 
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