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Начальника представительства МО арестовали за взятку на 14 миллионов рублей
Начальника представительства МО арестовали за взятку на 14 миллионов рублей - 31.01.2025, ПРАЙМ
Начальника представительства МО арестовали за взятку на 14 миллионов рублей
Начальник представительства Минобороны России Сергей Болгарев был арестован за получение взятки в 14 миллионов рублей от завода "Импульс" в Пятигорске. Об этом... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T09:19+0300
2025-01-31T09:19+0300
2025-01-31T09:19+0300
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Начальник представительства Минобороны России Сергей Болгарев был арестован за получение взятки в 14 миллионов рублей от завода "Импульс" в Пятигорске. Об этом агентству РИА Новости заявили в пресс-службе СК России.Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении начальника 5481 военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)", - отмечается в заявлении ведомства.Согласно следствию, за период с 2017 по 2023 год Болгарев получал взятки от генерального директора завода за приемку военной продукции и обеспечение контроля качества.Также сообщается, что дело находится под контролем Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.В рамках исполнения государственного оборонного заказа Минобороны России заключило более 10 контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более полумиллиарда рублей. Завод "Импульс" был привлечен в качестве субподрядчика, а Болгарев ответственен за контроль качества и техническую приемку поставленной продукции.
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Мошенничество, РОССИЯ, СК РФ, Минобороны РФ
Начальника представительства МО арестовали за взятку на 14 миллионов рублей
Начальника представительства Минобороны арестовали за взятку на 14 млн рублей
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Начальник представительства Минобороны России Сергей Болгарев был арестован за получение взятки в 14 миллионов рублей от завода "Импульс" в Пятигорске. Об этом агентству РИА Новости заявили в пресс-службе СК России.
Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении начальника 5481 военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)", - отмечается в заявлении ведомства.
Согласно следствию, за период с 2017 по 2023 год Болгарев получал взятки от генерального директора завода за приемку военной продукции и обеспечение контроля качества.
Также сообщается, что дело находится под контролем Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.
В рамках исполнения государственного оборонного заказа Минобороны России заключило более 10 контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более полумиллиарда рублей. Завод "Импульс" был привлечен в качестве субподрядчика, а Болгарев ответственен за контроль качества и техническую приемку поставленной продукции.
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