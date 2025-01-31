https://1prime.ru/20250131/yandeks-854578919.html

"Яндекс Такси" начнет автоматически платить налоги за самозанятых водителей

"Яндекс Такси" начнет автоматически платить налоги за самозанятых водителей - 31.01.2025, ПРАЙМ

"Яндекс Такси" начнет автоматически платить налоги за самозанятых водителей

"Яндекс Такси" с 1 февраля в обязательном порядке начнет собирать и уплачивать налоги за всех самозанятых водителей, выполняющих заказы на платформе, сообщила... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T10:50+0300

2025-01-31T10:50+0300

2025-01-31T10:50+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. "Яндекс Такси" с 1 февраля в обязательном порядке начнет собирать и уплачивать налоги за всех самозанятых водителей, выполняющих заказы на платформе, сообщила РИА Новости пресс-служба сервиса."С 1 февраля "Яндекс Такси" будет автоматически собирать и уплачивать в ФНС налоги за всех самозанятых водителей, которые сотрудничают с сервисом. После каждой поездки "Яндекс Такси" рассчитывает и удерживает налоги со всех доходов, полученных самозанятым через сервис. Затем компания ежемесячно уплачивает налоги за самозанятого", - говорится в сообщении.Уточняется, что функция автоуплаты налогов была запущена на платформе еще в 2024 году. Она бесплатна для всех водителей, а подключили ее уже больше половины самозанятых. "За 2024 год компания перечислила в бюджет более 6 миллиардов рублей налога за этих водителей", - добавили в пресс-службе.Введением автоматического сбора налогов компания рассчитывает упростить налогообложение для самозанятых партнеров и избежать просрочки платежей. Инициатива внедрена после обсуждения с ФНС."Если самозанятый одновременно сотрудничает и с другими платформами, налоги с их заказов он продолжит уплачивать самостоятельно", - уточнили в "Яндекс такси".

https://1prime.ru/20240819/taksi-850989738.html

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