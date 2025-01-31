Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль снижается к юаню - 31.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250131/yuan-854592301.html
Рубль снижается к юаню
Рубль снижается к юаню - 31.01.2025, ПРАЙМ
Рубль снижается к юаню
Курс рубля против юаня на Московской бирже снижается в пятницу, успев обновить с утра максимум с октября, следует из данных торгов. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T18:02+0300
2025-01-31T18:02+0300
экономика
юань
рубль
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/68/826756813_0:96:3195:1893_1920x0_80_0_0_5fb3678a25979e8f5fdcc6325707ac94.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже снижается в пятницу, успев обновить с утра максимум с октября, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.36 мск рос на 7 копеек, до 13,3 рубля. Повышение составило 0,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,19-13,32 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 83,4 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 98,83 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,431 против 7,187 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 3,4%. На форексе доллар торгуется по 98,51 рубля. РУБЛЬ ВЕРНУЛСЯ К РОСТУ Рубль против юаня в пятницу на Мосбирже вернулся к снижению, продолжая разнонаправленную динамику, характерную для завершающейся рабочей недели. Курс китайской валюты с утра обновил минимум с октября, однако затем перешел к росту. "В КНР отмечается Новый год по лунному календарю, что приводит к замедлению деловой активности", - комментирует Михаил Шульгин из компании "Росгосстрах жизнь", говоря о курсовых колебаниях недели. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.40 мск снижалась на 0,3%, до 75,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,2%, до 108,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Четких внутренних новостей, которые бы объясняли крепость рубля на этой неделе, когда завершился налоговый период, сейчас нет, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Можно предположить, что банки видят на горизонте улучшение конъюнктуры и закладывают это в курсы. Вероятные диапазоны по валютам на обозримую перспективу - 98-100 рублей за доллар, 101-103 рублей за евро и около 13,3 рубля за юань", - добавляет он. Рубль в ближайшие две недели может продолжить укрепляться, допускает Шульгин из компании "Росгосстрах жизнь". "В то же время, если в геополитической повестке не произойдут значимые изменения, после февральского налогового периода рубль может ослабнуть, а курс превысит отметку 100 рублей за доллар и 13,5 рубля за юань - в марте. В такой ситуации продавать валюту сейчас нецелесообразно - скорее, стоит рассматривать текущие уровни как возможность для более выгодного обмена рубля на иностранную валюту", - советует он.
https://1prime.ru/20250131/kursy-854591583.html
https://1prime.ru/20250130/yuan-854571247.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/68/826756813_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_20d666a262704cdb09b0ca0e8a17792f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
юань, рубль, курсы валют
Экономика, юань, рубль, курсы валют
18:02 31.01.2025
 
Рубль снижается к юаню

Рубль на Мосбирже снижается к юаню после обновления максимума с октября

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже снижается в пятницу, успев обновить с утра максимум с октября, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.36 мск рос на 7 копеек, до 13,3 рубля. Повышение составило 0,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,19-13,32 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 83,4 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 98,83 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,431 против 7,187 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 3,4%. На форексе доллар торгуется по 98,51 рубля.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 1 февраля
17:31
РУБЛЬ ВЕРНУЛСЯ К РОСТУ
Рубль против юаня в пятницу на Мосбирже вернулся к снижению, продолжая разнонаправленную динамику, характерную для завершающейся рабочей недели. Курс китайской валюты с утра обновил минимум с октября, однако затем перешел к росту.
"В КНР отмечается Новый год по лунному календарю, что приводит к замедлению деловой активности", - комментирует Михаил Шульгин из компании "Росгосстрах жизнь", говоря о курсовых колебаниях недели.
Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.40 мск снижалась на 0,3%, до 75,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,2%, до 108,4 пункта.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
Рубль вырос к юаню, обновив максимум с октября
Вчера, 21:31
ПРОГНОЗЫ
Четких внутренних новостей, которые бы объясняли крепость рубля на этой неделе, когда завершился налоговый период, сейчас нет, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"Можно предположить, что банки видят на горизонте улучшение конъюнктуры и закладывают это в курсы. Вероятные диапазоны по валютам на обозримую перспективу - 98-100 рублей за доллар, 101-103 рублей за евро и около 13,3 рубля за юань", - добавляет он.
Рубль в ближайшие две недели может продолжить укрепляться, допускает Шульгин из компании "Росгосстрах жизнь".
"В то же время, если в геополитической повестке не произойдут значимые изменения, после февральского налогового периода рубль может ослабнуть, а курс превысит отметку 100 рублей за доллар и 13,5 рубля за юань - в марте. В такой ситуации продавать валюту сейчас нецелесообразно - скорее, стоит рассматривать текущие уровни как возможность для более выгодного обмена рубля на иностранную валюту", - советует он.
 
Экономикаюаньрублькурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала