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Рубль снижается к юаню

Рубль снижается к юаню - 31.01.2025, ПРАЙМ

Рубль снижается к юаню

Курс рубля против юаня на Московской бирже снижается в пятницу, успев обновить с утра максимум с октября, следует из данных торгов. | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T18:02+0300

2025-01-31T18:02+0300

2025-01-31T18:02+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже снижается в пятницу, успев обновить с утра максимум с октября, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.36 мск рос на 7 копеек, до 13,3 рубля. Повышение составило 0,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,19-13,32 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 83,4 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 98,83 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,431 против 7,187 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 3,4%. На форексе доллар торгуется по 98,51 рубля. РУБЛЬ ВЕРНУЛСЯ К РОСТУ Рубль против юаня в пятницу на Мосбирже вернулся к снижению, продолжая разнонаправленную динамику, характерную для завершающейся рабочей недели. Курс китайской валюты с утра обновил минимум с октября, однако затем перешел к росту. "В КНР отмечается Новый год по лунному календарю, что приводит к замедлению деловой активности", - комментирует Михаил Шульгин из компании "Росгосстрах жизнь", говоря о курсовых колебаниях недели. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.40 мск снижалась на 0,3%, до 75,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,2%, до 108,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Четких внутренних новостей, которые бы объясняли крепость рубля на этой неделе, когда завершился налоговый период, сейчас нет, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Можно предположить, что банки видят на горизонте улучшение конъюнктуры и закладывают это в курсы. Вероятные диапазоны по валютам на обозримую перспективу - 98-100 рублей за доллар, 101-103 рублей за евро и около 13,3 рубля за юань", - добавляет он. Рубль в ближайшие две недели может продолжить укрепляться, допускает Шульгин из компании "Росгосстрах жизнь". "В то же время, если в геополитической повестке не произойдут значимые изменения, после февральского налогового периода рубль может ослабнуть, а курс превысит отметку 100 рублей за доллар и 13,5 рубля за юань - в марте. В такой ситуации продавать валюту сейчас нецелесообразно - скорее, стоит рассматривать текущие уровни как возможность для более выгодного обмена рубля на иностранную валюту", - советует он.

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