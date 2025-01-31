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Юань завершил торги января на уровне 13,35 рубля

Юань завершил торги января на уровне 13,35 рубля - 31.01.2025, ПРАЙМ

Юань завершил торги января на уровне 13,35 рубля

Рубль по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но за январь вырос: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,35 рубля, следует из данных Московской биржи. | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T19:22+0300

2025-01-31T19:22+0300

2025-01-31T19:22+0300

экономика

юань

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но за январь вырос: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 12 копеек, до 13,35 рубля. За январь юань упал на 36 копеек. Диапазон колебаний юаня за месяц составил 13,19-14 рублей.

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