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Юань завершил торги января на уровне 13,35 рубля
Юань завершил торги января на уровне 13,35 рубля - 31.01.2025, ПРАЙМ
Юань завершил торги января на уровне 13,35 рубля
Рубль по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но за январь вырос: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,35 рубля, следует из данных Московской биржи. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T19:22+0300
2025-01-31T19:22+0300
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но за январь вырос: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 12 копеек, до 13,35 рубля. За январь юань упал на 36 копеек. Диапазон колебаний юаня за месяц составил 13,19-14 рублей.
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юань
Юань завершил торги января на уровне 13,35 рубля
Юань на Мосбирже завершил торги января на уровне 13,35 рубля
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но за январь вырос: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,35 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 12 копеек, до 13,35 рубля.
За январь юань упал на 36 копеек. Диапазон колебаний юаня за месяц составил 13,19-14 рублей.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 1 февраля