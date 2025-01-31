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Стало известно, кого Зеленский считает виновником в конфликте на Украине
Стало известно, кого Зеленский считает виновником в конфликте на Украине - 31.01.2025, ПРАЙМ
Стало известно, кого Зеленский считает виновником в конфликте на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский переложил вину за начало конфликта на Украине на экс-президента США Джо Байдена. Об этом в своем канале в Telegram... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T10:20+0300
2025-01-31T10:20+0300
2025-01-31T10:20+0300
политика
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский переложил вину за начало конфликта на Украине на экс-президента США Джо Байдена. Об этом в своем канале в Telegram написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене."Потужный (мощный, так Дубинский называет Зеленского – ред.) продолжает шляться по интервью и там поливать… Байдена, который вдруг стал во всем виноват. В войне, в смысле", - отметил парламентарий.По словам Дубинского, Зеленский будет придерживаться подобной стратегии и далее. В случае отставки канцлера ФРГ Олафа Шольца или президента Франции Эмманюэля Макрона именно они станут виновниками украинского кризиса. В итоге виноватыми окажутся все союзники Киева, резюмировал Дубинский.
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украина, сша, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
Стало известно, кого Зеленский считает виновником в конфликте на Украине
Дубинский: Зеленский обвиняет Байдена в развязывании конфликта на Украине
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский переложил вину за начало конфликта на Украине на экс-президента США Джо Байдена. Об этом в своем канале в Telegram написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
"Потужный (мощный, так Дубинский называет Зеленского – ред.) продолжает шляться по интервью и там поливать… Байдена, который вдруг стал во всем виноват. В войне, в смысле", - отметил парламентарий.
По словам Дубинского, Зеленский будет придерживаться подобной стратегии и далее. В случае отставки канцлера ФРГ Олафа Шольца или президента Франции Эмманюэля Макрона именно они станут виновниками украинского кризиса. В итоге виноватыми окажутся все союзники Киева, резюмировал Дубинский.
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