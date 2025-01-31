https://1prime.ru/20250131/zoloto-854594029.html
Цена на золото готовится завершить месяц ростом на 8%
Цена на золото готовится завершить месяц ростом на 8% - 31.01.2025, ПРАЙМ
Цена на золото готовится завершить месяц ростом на 8%
Стоимость золота в пятницу вечером растет, а по итогам первого месяца года может оказаться в плюсе на 8%, следует из данных торгов. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T18:49+0300
2025-01-31T18:49+0300
2025-01-31T18:49+0300
экономика
золото
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером растет, а по итогам первого месяца года может оказаться в плюсе на 8%, следует из данных торгов. По состоянию на 18.45 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 12,34 доллара, или на 0,43%, до 2 857,54 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,39% - до 32,62 доллара за унцию. С начала января золото подорожало на 8,1%, показатель также впервые в истории превысил отметку в 2 850 долларов. На данный момент рекорд составляет 2 862,59 доллара за тройскую унцию. В пятницу были опубликованы данные по США. Так, доходы населения страны в декабре ожидаемо выросли на 0,4% в месячном выражении, в то время как расходы увеличились сильнее ожиданий - на 0,7%.
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золото
Цена на золото готовится завершить месяц ростом на 8%
Цена на золото увеличивается и готовится завершить месяц ростом на 8%
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером растет, а по итогам первого месяца года может оказаться в плюсе на 8%, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.45 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 12,34 доллара, или на 0,43%, до 2 857,54 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,39% - до 32,62 доллара за унцию.
С начала января золото подорожало на 8,1%, показатель также впервые в истории превысил отметку в 2 850 долларов. На данный момент рекорд составляет 2 862,59 доллара за тройскую унцию.
В пятницу были опубликованы данные по США. Так, доходы населения страны в декабре ожидаемо выросли на 0,4% в месячном выражении, в то время как расходы увеличились сильнее ожиданий - на 0,7%.
Цена на золото впервые в истории превысила $2 850 за тройскую унцию