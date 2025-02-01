https://1prime.ru/20250201/aircrash-854600564.html

В США разбился медицинский самолет

В США разбился медицинский самолет - 01.02.2025, ПРАЙМ

В США разбился медицинский самолет

Небольшой самолет Learjet 55 разбился в американском городе Филадельфия, упав на жилые дома, сообщил телеканал CBS. | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T10:14+0300

2025-02-01T10:14+0300

2025-02-01T10:14+0300

происшествия

сша

авиакатастрофа

https://cdnn.1prime.ru/img/84020/93/840209350_0:0:3333:1875_1920x0_80_0_0_a5ae4ce612fe679e92edbd3dd46926c2.jpg

ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Небольшой самолет Learjet 55 разбился в американском городе Филадельфия, упав на жилые дома, сообщил телеканал CBS. "Аварийные бригады реагируют на взрыв на северо-востоке Филадельфии после крушения небольшого самолета в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман", — говорится в сообщении.После падения начался пожар.Компания Jet Rescue Air Ambulance, которой принадлежал борт, сообщила, что он был медицинским. В самолете находились четыре члена экипажа, девочка-пациентка и ее мать.Представитель фирмы Шай Голд рассказал, что девочка была родом из мексиканского города Тихуана. Она проходила лечение в Штатах в рамках программы благотворительности. Пациентка уже закончила курс лечения и должна была этим рейсом вернуться домой.Как заявило Федеральное управление гражданской авиации США, самолет разбился около 6:30 вечера по местному времени в пятницу (02:30 субботы мск) вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении штата Миссури.Через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров.Как сообщила мэр города Шерелл Паркер, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей на данный момент нет.Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии, заявив о полном вовлечении властей в реагирование на инцидент.Баллоны с кислородом, которые были на борту, могли стать причиной авиакатастрофы, предположил корреспондент телеканала Fox News Рич Зеоли, сославшись на источники. Как добавил телеканал Fox News со ссылкой на полицию, недалеко от места крушения самолета на парковке McDonald's был обнаружен один кислородный баллон.

https://1prime.ru/20250131/vertolet-854589954.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, авиакатастрофа