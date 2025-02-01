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В США разбился медицинский самолет
В США разбился медицинский самолет - 01.02.2025, ПРАЙМ
В США разбился медицинский самолет
Небольшой самолет Learjet 55 разбился в американском городе Филадельфия, упав на жилые дома, сообщил телеканал CBS. | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T10:14+0300
2025-02-01T10:14+0300
2025-02-01T10:14+0300
происшествия
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ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Небольшой самолет Learjet 55 разбился в американском городе Филадельфия, упав на жилые дома, сообщил телеканал CBS. "Аварийные бригады реагируют на взрыв на северо-востоке Филадельфии после крушения небольшого самолета в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман", — говорится в сообщении.После падения начался пожар.Компания Jet Rescue Air Ambulance, которой принадлежал борт, сообщила, что он был медицинским. В самолете находились четыре члена экипажа, девочка-пациентка и ее мать.Представитель фирмы Шай Голд рассказал, что девочка была родом из мексиканского города Тихуана. Она проходила лечение в Штатах в рамках программы благотворительности. Пациентка уже закончила курс лечения и должна была этим рейсом вернуться домой.Как заявило Федеральное управление гражданской авиации США, самолет разбился около 6:30 вечера по местному времени в пятницу (02:30 субботы мск) вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении штата Миссури.Через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров.Как сообщила мэр города Шерелл Паркер, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей на данный момент нет.Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии, заявив о полном вовлечении властей в реагирование на инцидент.Баллоны с кислородом, которые были на борту, могли стать причиной авиакатастрофы, предположил корреспондент телеканала Fox News Рич Зеоли, сославшись на источники. Как добавил телеканал Fox News со ссылкой на полицию, недалеко от места крушения самолета на парковке McDonald's был обнаружен один кислородный баллон.
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сша, авиакатастрофа
Происшествия, США, авиакатастрофа
В США разбился медицинский самолет
В Филадельфии потерпел крушение медицинский самолет
ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Небольшой самолет Learjet 55 разбился в американском городе Филадельфия, упав на жилые дома, сообщил телеканал CBS.
"Аварийные бригады реагируют на взрыв на северо-востоке Филадельфии после крушения небольшого самолета в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман", — говорится в сообщении.
После падения начался пожар.
Компания Jet Rescue Air Ambulance, которой принадлежал борт, сообщила, что он был медицинским. В самолете находились четыре члена экипажа, девочка-пациентка и ее мать.
Представитель фирмы Шай Голд рассказал, что девочка была родом из мексиканского города Тихуана. Она проходила лечение в Штатах в рамках программы благотворительности. Пациентка уже закончила курс лечения и должна была этим рейсом вернуться домой.
Как заявило Федеральное управление гражданской авиации США, самолет разбился около 6:30 вечера по местному времени в пятницу (02:30 субботы мск) вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении штата Миссури.
Через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров.
Как сообщила мэр города Шерелл Паркер, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей на данный момент нет.
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии, заявив о полном вовлечении властей в реагирование на инцидент.
Баллоны с кислородом, которые были на борту, могли стать причиной авиакатастрофы, предположил корреспондент телеканала Fox News Рич Зеоли, сославшись на источники. Как добавил телеканал Fox News со ссылкой на полицию, недалеко от места крушения самолета на парковке McDonald's был обнаружен один кислородный баллон.
Вертолет, врезавшийся в самолет, летел выше предела, заявил Трамп