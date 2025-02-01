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В результате авиакатастрофы в Филадельфии погибли семь человек - 01.02.2025, ПРАЙМ
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В результате авиакатастрофы в Филадельфии погибли семь человек
В результате авиакатастрофы в Филадельфии погибли семь человек - 01.02.2025, ПРАЙМ
В результате авиакатастрофы в Филадельфии погибли семь человек
В результате крушения медицинского борта в американском городе Филадельфия погибли семь человек, включая шестерых, находившихся на борту, а также жителя города, | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T20:43+0300
2025-02-01T20:43+0300
происшествия
сша
авиакатастрофа
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ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. В результате крушения медицинского борта в американском городе Филадельфия погибли семь человек, включая шестерых, находившихся на борту, а также жителя города, кроме того, еще 19 были ранены, сообщила на пресс-конференции мэр Шерелл Паркер. "На борту разбившегося самолета было шесть душ… мы скорбим об их утрате. Мы также можем подтвердить, что как минимум еще один человек погиб в результате этой трагедии. Это было лицо, находившееся в машине", - отметила она.По ее словам, 19 пострадавших в результате крушения сейчас находятся в больницах. "Но опять же, это не высечено на камне", - отметила она, имея в виду возможный рост количества жертв и пострадавших. По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет Learjet 55 потерпел крушение около 6.30 вечера по местному времени в пятницу (02.30 субботы мск), вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури. На борту были шесть человек. Согласно заявлению мексиканского МИД, все они были гражданами Мексики. Президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум сообщила, что все они погибли. По словам представителя компании - владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance Шая Голда, борт перевозил девочку, прибывшую в США за жизненно важным лечением. Она должна была вернуться обратно в Мексику. Ранее компания подтвердила, что самолет был медицинским, на нем были четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий. Телеканал Fox News передавал, что борт выполнял медицинский рейс. Спустя 30 секунд после взлета он пропал с экранов радаров на высоте около 487 метров.
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сша, авиакатастрофа
Происшествия, США, авиакатастрофа
20:43 01.02.2025
 
В результате авиакатастрофы в Филадельфии погибли семь человек

В результате авиакатастрофы в Филадельфии погибли семь человек, 19 пострадали

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
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ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. В результате крушения медицинского борта в американском городе Филадельфия погибли семь человек, включая шестерых, находившихся на борту, а также жителя города, кроме того, еще 19 были ранены, сообщила на пресс-конференции мэр Шерелл Паркер.
"На борту разбившегося самолета было шесть душ… мы скорбим об их утрате. Мы также можем подтвердить, что как минимум еще один человек погиб в результате этой трагедии. Это было лицо, находившееся в машине", - отметила она.
По ее словам, 19 пострадавших в результате крушения сейчас находятся в больницах.
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"Но опять же, это не высечено на камне", - отметила она, имея в виду возможный рост количества жертв и пострадавших.
По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет Learjet 55 потерпел крушение около 6.30 вечера по местному времени в пятницу (02.30 субботы мск), вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури. На борту были шесть человек. Согласно заявлению мексиканского МИД, все они были гражданами Мексики. Президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум сообщила, что все они погибли.
По словам представителя компании - владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance Шая Голда, борт перевозил девочку, прибывшую в США за жизненно важным лечением. Она должна была вернуться обратно в Мексику. Ранее компания подтвердила, что самолет был медицинским, на нем были четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий.
Телеканал Fox News передавал, что борт выполнял медицинский рейс. Спустя 30 секунд после взлета он пропал с экранов радаров на высоте около 487 метров.
 
ПроисшествияСШАавиакатастрофа
 
 
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