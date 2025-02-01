https://1prime.ru/20250201/aviakatastrofa-854605845.html

В результате авиакатастрофы в Филадельфии погибли семь человек

В результате авиакатастрофы в Филадельфии погибли семь человек - 01.02.2025, ПРАЙМ

В результате авиакатастрофы в Филадельфии погибли семь человек

В результате крушения медицинского борта в американском городе Филадельфия погибли семь человек, включая шестерых, находившихся на борту, а также жителя города, | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T20:43+0300

2025-02-01T20:43+0300

2025-02-01T20:43+0300

происшествия

сша

авиакатастрофа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_2b66525edb73013b1253a41657e0524d.jpg

ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. В результате крушения медицинского борта в американском городе Филадельфия погибли семь человек, включая шестерых, находившихся на борту, а также жителя города, кроме того, еще 19 были ранены, сообщила на пресс-конференции мэр Шерелл Паркер. "На борту разбившегося самолета было шесть душ… мы скорбим об их утрате. Мы также можем подтвердить, что как минимум еще один человек погиб в результате этой трагедии. Это было лицо, находившееся в машине", - отметила она.По ее словам, 19 пострадавших в результате крушения сейчас находятся в больницах. "Но опять же, это не высечено на камне", - отметила она, имея в виду возможный рост количества жертв и пострадавших. По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет Learjet 55 потерпел крушение около 6.30 вечера по местному времени в пятницу (02.30 субботы мск), вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури. На борту были шесть человек. Согласно заявлению мексиканского МИД, все они были гражданами Мексики. Президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум сообщила, что все они погибли. По словам представителя компании - владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance Шая Голда, борт перевозил девочку, прибывшую в США за жизненно важным лечением. Она должна была вернуться обратно в Мексику. Ранее компания подтвердила, что самолет был медицинским, на нем были четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий. Телеканал Fox News передавал, что борт выполнял медицинский рейс. Спустя 30 секунд после взлета он пропал с экранов радаров на высоте около 487 метров.

https://1prime.ru/20250131/vertolet-854589954.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, авиакатастрофа