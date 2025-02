https://1prime.ru/20250201/avto-854591425.html

Лучшие в мире авто глазами китайцев: вам такое и не снилось

Лучшие в мире авто глазами китайцев: вам такое и не снилось - 01.02.2025, ПРАЙМ

Лучшие в мире авто глазами китайцев: вам такое и не снилось

CTV Automotive Festival — одна из самых престижных наград в автомобильной индустрии Китая. Мероприятие проводится под эгидой CCTV (China Central Television),... | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T05:05+0300

2025-02-01T05:05+0300

2025-02-01T05:05+0300

мнения аналитиков

технологии

бизнес

китай

китайские авто

авто

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854591425.jpg?1738375501

МОСКВА, 1 фев – ПРАЙМ. CTV Automotive Festival — одна из самых престижных наград в автомобильной индустрии Китая. Мероприятие проводится под эгидой CCTV (China Central Television), крупнейшей государственной телерадиокомпании страны, что обеспечивает широкое освещение в СМИ. Премия ориентирована на китайский рынок, но при этом учитывает и глобальные тренды. Многие из победителей — это модели, которые уже продаются по всему миру или готовятся к выходу на международные рынки.Премиальный пятиместный кроссовер Exlantix ET от Chery, взявший титул "Автомобиль года- 2024", был выбран из 31 модели, вошедшей в шорт-лист. В этом году кроссовер выходит на зарубежные рынки. В Китае автомобиль продаётся под названием Exeed Sterra ET, а на международном рынке — под маркой Exlantix. Официальный выход модели в Россию запланирован на второй квартал 2025 года. Кроссовер полностью адаптирован к зимним условиям эксплуатации. Среди его ключевых преимуществ — система увеличения запаса хода, полный привод и интеллектуальная система вождения.Exlantix ET оснащён вместительным топливным баком на 67 литров, что позволяет ему проезжать до 1500 км без дозаправки в смешанном режиме езды (по китайскому стандарту CLTC). Этот стандарт учитывает особенности движения в крупных китайских мегаполисах, включая пробки, светофоры, частые остановки, низкие скорости и плотный трафик.Система полного привода Exlantix ET включает два электродвигателя, что обеспечивает динамичный разгон: до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,8 секунды. Модель также оснащена интеллектуальной тормозной системой (IBS), которая сокращает тормозной путь до 34,8 метра при скорости 100 км/ч. Для комфортной эксплуатации в холодное время года кроссовер получил полный зимний пакет: подогрев руля, всех четырёх сидений, зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя.Из всех основных моделей–призеров премии - Toyota Land Cruiser Prado, Roewe iMax 8 DMH, Hyundai Santa Fe, SUV Wey 07, Toyota Camry и Volkswagen Passat Pro – в России официально представлен только SUV Wey 07. Его поставки начались в ноябре 2024 года. Остальные модели доступны в России через программу параллельного импорта. Впрочем, большинство игроков российские автомобилисты прекрасно знают – это новые или обновленные версии популярных в течение многих лет моделей. Они, бесспорно, заслуживают внимание и имеют своих ценителей.Поэтому остановимся на тех, кто пока незнаком широкой публике. SUV Wey 07 — это премиальный гибридный кроссовер, выделяющийся наиболее футуристичным дизайном среди других китайских моделей. Автомобиль оснащён просторным салоном с качественными материалами отделки, эргономичными сиденьями и панорамной крышей. Модель предлагает шесть полноценных мест (три ряда сидений), что делает её технологичным и практичным решением как для городских поездок, так и для путешествий. Благодаря гибридной технологии, Wey 07 имеет низкий расход топлива, что снижает эксплуатационные затраты.При полном баке и заряженной батарее автомобиль способен преодолеть до 1100 км, из которых 201 км можно проехать исключительно на электротяге. Кроссовер разгоняется с 0 до 100 км/ч за 4,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 190 км/ч. Комбинированный расход топлива при полностью заряженной батарее составляет 0,7 л/100 км.Roewe iMax 8 DMH, взявший премию "Минивэн года", выпущен в Китае в 2024 году. Это крупный семиместный гибридный автомобиль с компоновкой 2+2+3. Минивэн способен проезжать более 1,5 тысяч километров без дозаправки, а на электротяге может преодолеть до 135 км. Имеет низкий расход топлива – 4,71 л/100 км. По заявлениям производителя, минивэн поддерживает быструю зарядку: для пополнения заряда аккумулятора с 30% до 80% требуется менее 30 минут.Модель идеально подходит для семейных путешествий. В салоне за передними сиденьями установлен складной столик, что добавляет удобства в дороге. Сиденье водителя оснащено подогревом, вентиляцией, функцией массажа и поясничной поддержкой, обеспечивая максимальный комфорт.Для повышения безопасности и удобства вождения минивэн оборудован множеством датчиков, включая фронтальную камеру под логотипом, два передних ультразвуковых радара, боковые камеры на наружных.Автор - Илья Петров, директор розничных продаж АГ "Авилон"

https://1prime.ru/20250129/avto-854531268.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Илья Петров https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1f/854592109_0:338:2047:2385_100x100_80_0_0_e91de3353ce6c511c16e08274aaf2b94.jpg

Илья Петров https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1f/854592109_0:338:2047:2385_100x100_80_0_0_e91de3353ce6c511c16e08274aaf2b94.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Илья Петров https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1f/854592109_0:338:2047:2385_100x100_80_0_0_e91de3353ce6c511c16e08274aaf2b94.jpg

мнения аналитиков, технологии, бизнес, китай, китайские авто, авто