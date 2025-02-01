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В Венгрии указали на отступление ВСУ, несмотря на западное финансирование
В Венгрии указали на отступление ВСУ, несмотря на западное финансирование - 01.02.2025, ПРАЙМ
В Венгрии указали на отступление ВСУ, несмотря на западное финансирование
Украинские войска отступают на поле боя, несмотря на колоссальную помощь от западных стран. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T12:55+0300
2025-02-01T12:55+0300
2025-02-01T12:55+0300
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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Украинские войска отступают на поле боя, несмотря на колоссальную помощь от западных стран. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью испанской газете Debate. "Украинцам были выплачены сотни миллиардов евро, и украинцам было отправлено оружие на сотни миллиардов евро. Кроме того, были применены санкции, которые убили отношения ЕС и России. И каков же результат? Россия продвигается, а Украина отступает", — заявил чиновник.Он подчеркнул, что ЕС выбрал "ужасную и трагическую" стратегию.Как заявлял венгерский премьер Виктор Орбан, Европа и США вместе потратили на Украину 310 миллиардов евро. Он подчеркнул, что если бы эти деньги пошли в европейскую экономику, то можно было бы сотворить чудеса.
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мировая экономика, венгрия, украина, петер сийярто, виктор орбан, ес
Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Петер Сийярто, Виктор Орбан, ЕС
В Венгрии указали на отступление ВСУ, несмотря на западное финансирование
Сийярто: Украина отступает, несмотря на западную помощь на сотни миллиардов евро
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Украинские войска отступают на поле боя, несмотря на колоссальную помощь от западных стран. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью испанской газете Debate.
"Украинцам были выплачены сотни миллиардов евро, и украинцам было отправлено оружие на сотни миллиардов евро. Кроме того, были применены санкции, которые убили отношения ЕС и России. И каков же результат? Россия продвигается, а Украина отступает", — заявил чиновник.
Он подчеркнул, что ЕС выбрал "ужасную и трагическую" стратегию.
Как заявлял венгерский премьер Виктор Орбан, Европа и США вместе потратили на Украину 310 миллиардов евро. Он подчеркнул, что если бы эти деньги пошли в европейскую экономику, то можно было бы сотворить чудеса.
Орбан рассказал, в каком случае Венгрия ветирует санкции против России