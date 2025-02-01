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Более 50 компаний хотят стать резидентами в первом кластере видеоигр - 01.02.2025, ПРАЙМ
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Более 50 компаний хотят стать резидентами в первом кластере видеоигр
Более 50 компаний хотят стать резидентами в первом кластере видеоигр - 01.02.2025, ПРАЙМ
Более 50 компаний хотят стать резидентами в первом кластере видеоигр
Почти 60 московских компаний подали заявки на резидентство в первом кластере видеоигр и анимации в России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T14:52+0300
2025-02-01T14:52+0300
технологии
бизнес
сколково
сергей собянин
россия
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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Почти 60 московских компаний подали заявки на резидентство в первом кластере видеоигр и анимации в России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Почти 60 московских компаний подали заявки на резидентство в первом кластере видеоигр и анимации в стране. Кластер откроем уже в этом году в Сколково. Сейчас специалисты выполняют черновую отделку помещений, после приступят к укладке напольных покрытий и покраске стен, оснащению оборудованием. Площадка подойдёт для создания видеоигровых и анимационных продуктов любой сложности", - написал он. Собянин уточнил, что на первом этаже будет кинозал с экранами высокого разрешения, студия захвата движений, площадка для проведения киберспортивных турниров, звукозаписывающая студия и лекторий. Мэр добавил, что на втором этаже запланирована зона коворкинга, а на третьем, четвёртом и пятом - комфортные офисные пространства. "Итоговый отбор заявок желающих работать в кластере проведём весной. Компании-резиденты смогут разместить в нём свой офис на льготных условиях. Кроме того, резидентам будут доступны льготы, которые предоставляет фонд "Сколково", - освобождение от уплаты налога на прибыль, пониженная ставка страховых взносов и другие", - заключил Собянин.
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технологии, бизнес, сколково, сергей собянин, россия
Технологии, Бизнес, Сколково, Сергей Собянин, РОССИЯ
14:52 01.02.2025
 
Более 50 компаний хотят стать резидентами в первом кластере видеоигр

Почти 60 московских компаний подали заявки на резидентство в первом кластере видеоигр

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин на открытии Центра исследований электротранспорта и беспилотных технологий в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии Центра исследований электротранспорта и беспилотных технологий в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Почти 60 московских компаний подали заявки на резидентство в первом кластере видеоигр и анимации в России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Почти 60 московских компаний подали заявки на резидентство в первом кластере видеоигр и анимации в стране. Кластер откроем уже в этом году в Сколково. Сейчас специалисты выполняют черновую отделку помещений, после приступят к укладке напольных покрытий и покраске стен, оснащению оборудованием. Площадка подойдёт для создания видеоигровых и анимационных продуктов любой сложности", - написал он.
Собянин уточнил, что на первом этаже будет кинозал с экранами высокого разрешения, студия захвата движений, площадка для проведения киберспортивных турниров, звукозаписывающая студия и лекторий.
Мэр добавил, что на втором этаже запланирована зона коворкинга, а на третьем, четвёртом и пятом - комфортные офисные пространства.
"Итоговый отбор заявок желающих работать в кластере проведём весной. Компании-резиденты смогут разместить в нём свой офис на льготных условиях. Кроме того, резидентам будут доступны льготы, которые предоставляет фонд "Сколково", - освобождение от уплаты налога на прибыль, пониженная ставка страховых взносов и другие", - заключил Собянин.
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