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Сбербанк рассказал об особенностях продажи долгов коллекторам

Сбербанк рассказал об особенностях продажи долгов коллекторам - 01.02.2025, ПРАЙМ

Сбербанк рассказал об особенностях продажи долгов коллекторам

Банки имеют право сотрудничать с коллекторскими агентствами, которые помогают в коммуникации с должниками, но для кредиторов это крайняя мера, рассказал РИА... | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T09:59+0300

2025-02-01T09:59+0300

2025-02-01T09:59+0300

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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Банки имеют право сотрудничать с коллекторскими агентствами, которые помогают в коммуникации с должниками, но для кредиторов это крайняя мера, рассказал РИА Новости директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов. "Банки имеют право сотрудничать с коллекторскими агентствами, и это - стандартная практика рынка. В основе этого партнерского сотрудничества - экономическая эффективность. Коллекторские агентства в данном случае помогают кредиторам в дистанционных коммуникациях с клиентами", - заявил он. Кузнецов отметил, что для банка это крайняя мера и эта тема часто демонизируется. "Сбербанк продает очень маленькую часть долгов - это даже меньше 0,1% от выходящего на просрочку портфеля. Мы стараемся максимально работать с клиентами на своем уровне", - подчеркнул он. Топ-менеджер указал, что у каждого кредитора своя стратегия цессионных продаж, кто-то продает на более ранних сроках, кто-то позднее, если принимает решение о неэффективности дальнейшего взыскания на своей стороне. Кузнецов отметил, что баланс в работе с просрочкой всегда находится на стыке интересов клиента и банка, в этом вопросе принципиально важна истинная заинтересованность клиента в урегулировании. "Задача банка - помочь клиенту выплатить долг и помочь выйти из сложной ситуации", - заключил он.

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