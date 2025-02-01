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США возобновили санкционный реестр против Кубы - 01.02.2025, ПРАЙМ
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США возобновили санкционный реестр против Кубы
США возобновили санкционный реестр против Кубы - 01.02.2025, ПРАЙМ
США возобновили санкционный реестр против Кубы
США заново создают Реестр ограничений в отношении Кубы. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио. | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T11:54+0300
2025-02-01T11:54+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. США заново создают Реестр ограничений в отношении Кубы. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио. "Я одобрил создание заново Реестра ограничений в отношении Кубы, который запрещает определенные сделки с компаниями, находящимися под контролем или действующими в интересах или от имени репрессивных кубинских военных, разведывательных или служб безопасности или их персонала", — говорится в сообщении.Как подчеркнул Рубио, цель воссоздания реестра — лишить ресурсов кубинские власти, контролируя экономику страны.Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал решение США провокацией."Это новый провокационный акт тех, кто вернул себе контроль над темой Кубы для продвижения безответственных сценариев конфронтации с целями и результатами, противоречащими провозглашенным", — говорится в заявлении политика.Министр назвал воссоздание Реестра "новым притеснением" народа Кубы.
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куба, сша
Политика, КУБА, США
11:54 01.02.2025
 
США возобновили санкционный реестр против Кубы

США вновь создают Реестр ограничений для Кубы, запрещающий сделки с компаниями

© Unsplash/AXP PhotographyГавана, Куба
Гавана, Куба
© Unsplash/AXP Photography
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ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. США заново создают Реестр ограничений в отношении Кубы. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио.
"Я одобрил создание заново Реестра ограничений в отношении Кубы, который запрещает определенные сделки с компаниями, находящимися под контролем или действующими в интересах или от имени репрессивных кубинских военных, разведывательных или служб безопасности или их персонала", — говорится в сообщении.
Как подчеркнул Рубио, цель воссоздания реестра — лишить ресурсов кубинские власти, контролируя экономику страны.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал решение США провокацией.
"Это новый провокационный акт тех, кто вернул себе контроль над темой Кубы для продвижения безответственных сценариев конфронтации с целями и результатами, противоречащими провозглашенным", — говорится в заявлении политика.
Министр назвал воссоздание Реестра "новым притеснением" народа Кубы.
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