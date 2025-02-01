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Девелоперы могут снизить цены на квартиры в стадии строительства - 01.02.2025, ПРАЙМ
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Девелоперы могут снизить цены на квартиры в стадии строительства
Девелоперы могут снизить цены на квартиры в стадии строительства - 01.02.2025, ПРАЙМ
Девелоперы могут снизить цены на квартиры в стадии строительства
Текущая экономическая ситуация может вынудить девелоперов снижать цены на определенные объемы квартир в стадии строительства, прежде всего это коснется крупных... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T03:15+0300
2025-02-01T03:15+0300
недвижимость
бизнес
москва
росстат
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МОСКВА, 1 фев – ПРАЙМ. Текущая экономическая ситуация может вынудить девелоперов снижать цены на определенные объемы квартир в стадии строительства, прежде всего это коснется крупных проектов в массовом сегменте на начальной стадии строительства в удаленных от центра районах, считают в консалтинговой компании CORE.XP. "В 2025 году, в условиях ослабления спроса на первичном рынке недвижимости, девелоперы для поддержания продаж и наполнения счетов эскроу выборочно могут снизить цены на отдельные проекты или ограниченный объем квартир в стадии строительства, порядка на 7-10% в текущем году. Прежде всего это коснется крупных проектов в массовом сегменте на начальной стадии строительства в удаленных от центра районах", - рассказал представитель компании РИА Недвижимость. В компании напомнили, ссылаясь на данные Росстата, что в Москве на первичном рынке недвижимости наблюдались периоды заметного снижения цен: в 2011 году новостройки подешевели на 10% по сравнению с предыдущим годом, в 2016 году – на 15%, в 2023 году - на 9%. Снижение цен происходило вслед за сокращением спроса, отметили в CORE.XP, добавив, что в 2024 году в столице спрос на новостройки на фоне завершения широкой льготной ипотечной программы снизился на 18%.             
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192
40
192
40
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5
4.7
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недвижимость, бизнес, москва, росстат, росстат
Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, Росстат, РОССТАТ
03:15 01.02.2025
 
Девелоперы могут снизить цены на квартиры в стадии строительства

CORE.XP: девелоперы могут снизить цены на отдельные объемы квартир в стадии строительства

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МОСКВА, 1 фев – ПРАЙМ. Текущая экономическая ситуация может вынудить девелоперов снижать цены на определенные объемы квартир в стадии строительства, прежде всего это коснется крупных проектов в массовом сегменте на начальной стадии строительства в удаленных от центра районах, считают в консалтинговой компании CORE.XP.
"В 2025 году, в условиях ослабления спроса на первичном рынке недвижимости, девелоперы для поддержания продаж и наполнения счетов эскроу выборочно могут снизить цены на отдельные проекты или ограниченный объем квартир в стадии строительства, порядка на 7-10% в текущем году. Прежде всего это коснется крупных проектов в массовом сегменте на начальной стадии строительства в удаленных от центра районах", - рассказал представитель компании РИА Недвижимость.
В компании напомнили, ссылаясь на данные Росстата, что в Москве на первичном рынке недвижимости наблюдались периоды заметного снижения цен: в 2011 году новостройки подешевели на 10% по сравнению с предыдущим годом, в 2016 году – на 15%, в 2023 году - на 9%.
Снижение цен происходило вслед за сокращением спроса, отметили в CORE.XP, добавив, что в 2024 году в столице спрос на новостройки на фоне завершения широкой льготной ипотечной программы снизился на 18%.         
 
 
 
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