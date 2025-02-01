https://1prime.ru/20250201/finlyandiya-854587240.html

Финляндия нашла способ наказать Россию и теперь рубит свой лес

Финляндия нашла способ наказать Россию и теперь рубит свой лес - 01.02.2025, ПРАЙМ

Финляндия нашла способ наказать Россию и теперь рубит свой лес

Отказ от российской древесины сыграл с Финляндией злую шутку: теперь приходится ударными темпами вырубать собственные леса, а конечный продукт все равно... | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T08:00+0300

2025-02-01T08:00+0300

2025-02-01T08:00+0300

статья

мировая экономика

финляндия

европа

нато

ес

экспорт лесоматериалов

древесина

https://cdnn.1prime.ru/img/84059/15/840591596_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_81c06fccb943e27107bb45bbb958aab5.jpg

МОСКВА, 1 фев – ПРАЙМ, Роман Серов. Отказ от российской древесины сыграл с Финляндией злую шутку: теперь приходится ударными темпами вырубать собственные леса, а конечный продукт все равно дорожает. Как бывший торговый партнер СССР дошел до такой жизни и к чему все это приведет, читайте в материале "Прайма".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОпять Россия виноватаФинляндия нарастила вырубку лесов: из-за снижения объемов импорта из России вырос спрос на собственную древесину, а заодно и цены на нее – почти на 10%, сообщил финский "Лесной центр" (Metsäkeskus). При этом балансовая древесина для производства целлюлозы и древесной массы подорожала сразу на 20%.Скандинавская страна богата лесом – на него приходится 26 миллионов га или около 70% территории. Европейские соседи, давно истребившие свои рощи и кущи, могут только позавидовать. Однако все эти богатства не идут ни в какое сравнение с российскими 800 миллионами га. У обеих стран немало хвойных лесов, ценных для экологии и промышленности.Свои гектары финны берегут, ведь дерево из земли не добывается, а растет крайне медленно. От ростка до вырубки необходимо около 100 лет. При этом спектр использования древесины чрезвычайно широк – от изготовления бумаги и мебели, стройматериалов до отопления.Последнее особенно важно. В Финляндии более 60% домов отапливаются дровами и древесными гранулами, поскольку из-за соображений экологичности страна практически отказалась от тепловых электростанций на угле и торфе. Так, одним из крупнейших потребителей энергетической древесины стал завод Helen в Вуосаари, который заменяет угольные электростанции Hanasaari и Salmisaari.Десятилетиями на помощь приходила Россия. По итогам Второй Мировой войны Финляндия получила нейтральный статус и начала активную торговлю с СССР, продвигая попутно статус транзитной страны. Через финскую территорию в Европу поступали российские нефть, газ, никель, химическая продукция, лес и электричество. Взамен СССР получал промышленное оборудование, строительные материалы, химическую продукцию, потребительские товары, продукцию судостроения и лесопереработки.В постсоветские времена бизнес и вовсе расцвел. По данным Федеральной таможенной службы, экспорт лесоматериалов в ныне недружественные страны в 2021 году составил около 504 миллионов евро. Из них 374,5 миллиона пришлось на экспорт древесины и лесоматериалов в Финляндию, тогда еще нейтральную. По данным самих финнов, от 10 до 15% их потребления приходилось на российскую продукцию.После 2022 года все пошло на спад. Страна поддержала недружественные России настроения, санкции и вдобавок быстро вступила в НАТО. Это тут же сказалось на бизнесе. "До вступления в силу пятого пакета санкций, российские производители поставляли в обычном порядке лесоматериалы Финляндию, в 2021 году их объем достиг более 8,4 миллионов кубов, за первое полугодие 2022 года – 5,5 миллиона. После введения ограничительных мер, страны ЕС в одностороннем порядке отказались от импорта древесины из России, полностью поставки в Финляндию практически прекратились с июля 2022 года", - напомнил доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.В результате, как и предсказывали местные аналитики, пришлось рубить собственные деревья. В 2024 году был поставлен рекорд - вырублено почти 65 миллионов кубометров частных лесов. Это на 11 миллионов больше, чем годом ранее. Даже в пиковом 2021 году было вырублено на 7,5 миллиона кубов меньше, констатирует Metsäkeskus.На вес золотаКонечно, отказавшись от российского леса, финны лихорадочно начали искать ему замену. Но сегодня на мировом рынке древесина буквально на вес золота. Большая часть всех лесов мира сосредоточена в России (20%), Бразилии (12%), Канаде (9%), США (8%) и Китае (5%). Эти страны готовы вывозить древесину на экспорт. Но, например, в США и Канаде все поставки четко распланированы, а излишков нет. Поэтому приходится собирать с миру по нитке: что-то в Австралии, ЮАР и Турции, что-то в Латвии и Эстонии."Однако, судя по наращиванию вырубки частных лесов, указанные страны не могут заменить тот объем древесины, который поставляла Россия", - говорит профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.При этом есть государства, где каждое дерево буквально на вес золота. Если в Европе лесов почти не осталось, то в Средней Азии, на Ближнем Востоке и во многих странах Африки их и вовсе никогда не было. Они хорошо платят за древесину и давно импортируют ее в огромных масштабах.Но даже если победить конкурентов и предложить больше, не факт, что это поможет. Ведь не каждое дерево подходит под европейский станок. Как правило, оборудование изготавливают с учетом характеристик древесины, которая будет использоваться, а они у всех поставщиков разные. Так, финские компании изначально делали оборудование под российское сырье. Их целлюлозно-бумажная промышленность была полностью выстроена за счет дешевой карельской древесины.Вдобавок стоимость поставок из дальних стран зашкаливает, что делает европейские табуретки буквально золотыми. А ведь стол, который вчера стоил 200 евро, сегодня за 400 никто не купит, так что налицо опять кризис реализации, отсутствие денег и работы. Уже сейчас некоторые предприятия вынуждены закрываться из-за ее недостатка. Например, компания Stora Enso законсервировала два своих завода — производство целлюлозы на заводе Сунила в Финляндии и лесопильный завод Няпи в Эстонии. Пострадали компании из Чехии и Германии, где много людей традиционно заняты в деревообработке.Схожая ситуация с отоплением. Из-за прекращения поставок российской древесины финнам все чаще приходится пускать на растопку тщательно сберегаемые деревья. На энергетических установках, в небольших домах и на фермах ежегодно используется до десяти миллионов кубометров балансовой древесины. Сжигают не только опилки, но и более качественную строительную древесину. А некоторые энергокомпании и вовсе перешли на сжигание мусора, который теперь импортируют из других стран ЕС.Все дороже и дорожеВ итоге цены на древесину в Финляндии растут, и вырубка лесов уже не спасает. "Учитывая достаточно высокий уровень цен на древесину относительно общей инфляции в стране, можно спрогнозировать рост цен на строительство и мебель до 20%", - говорит профессор Капустина.Однако на цены влияет не только рост стоимости сырья, но и спрос на строительство. А его формировали, в том числе, россияне, которые сейчас не могут въехать на территорию Финляндии, даже имея там собственное жилье. Если так продолжится, спрос может упасть, и древесина начнет дорожать быстрее, чем строительство.С увеличением вырубки повышается и объём высадки новых деревьев, что требует средств, которые закладываются в стоимость продукции, напомнила Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова. Прочие производственные расходы у финнов также выше, чем в России (например, трудовые и энергоресурсы). Поэтому повышение цен на древесину на внутреннем рынке Финляндии вполне обосновано."Конечно, это повлияет на смежные отрасли (мебельное производство, строительство). Но не стоит ожидать сопоставимого роста цен в этих сегментах. Вероятно, увеличение будет в 1,5-2 раза ниже, чем на древесину, сырьё не является единственной статьёй расходов производителей мебели или строительных компаний", - добавила эксперт.Но расходы – лишь сиюминутная беда в сравнении с рисками для экологии. Как уверяют специалисты, последствиями увеличения вырубки лесов в Финляндии может стать нарушение экологического равновесия, снижение биоразнообразия и другие экологические проблемы, а также сократится ресурсный лесной запас. Пополнять его придется столетиями.Тем временем, в 2023 году Россия увеличила экспорт древесины и изделий из нее в дружественные страны на треть по сравнению с уровнем 2021 года, достигнув 4 миллиардов долларов, при этом крупнейшим покупателем стал Китай. Который, как мы знаем, денег на ветер не бросает и покупает все, что ему нужно, без оглядки на окрики из Вашингтона.

https://1prime.ru/20250129/finlyandiya-854532371.html

https://1prime.ru/20250123/finlyandiya-854397051.html

финляндия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мировая экономика, финляндия, европа, нато, ес, экспорт лесоматериалов, древесина