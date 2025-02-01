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Молдавская компания Energocom начала закупки газа для Приднестровья
Молдавская компания Energocom начала закупки газа для Приднестровья - 01.02.2025, ПРАЙМ
Молдавская компания Energocom начала закупки газа для Приднестровья
Молдавский государственный поставщик Energocom приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья, сообщила... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T16:09+0300
2025-02-01T16:09+0300
2025-02-01T16:09+0300
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КИШИНЕВ, 1 фев - ПРАЙМ. Молдавский государственный поставщик Energocom приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья, сообщила пресс-служба компании в субботу. Ранее в комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. "Сегодня началась закупка газа для обеспечения потребителей Приднестровья. В соответствии с распоряжением комиссии по чрезвычайным ситуациям от 1 февраля Energocom обеспечит передачу природного газа на основе согласованного с ООО Tiraspoltransgaz графика поставок в энергетических единицах, не превышающих суточный объем в 3 миллиона кубометров, эквивалентный в МВтч. Закупленный газ будет передаваться в национальную сеть Республики Молдова, управляемую Vestmoldtransgaz, а затем в Tiraspoltransgaz. Таким образом компания Energocom обеспечит энергоресурсами и потребителей на левом берегу Днестра", - говорится в сообщении компании. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улицах. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
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молдавия, газ, приднестровье, европа
Энергетика, МОЛДАВИЯ, Газ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, ЕВРОПА
Молдавская компания Energocom начала закупки газа для Приднестровья
Молдавская компания Energocom начала в Европе закупки газа для Приднестровья
КИШИНЕВ, 1 фев - ПРАЙМ. Молдавский государственный поставщик Energocom приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья, сообщила пресс-служба компании в субботу.
Ранее в комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля.
"Сегодня началась закупка газа для обеспечения потребителей Приднестровья. В соответствии с распоряжением комиссии по чрезвычайным ситуациям от 1 февраля Energocom обеспечит передачу природного газа на основе согласованного с ООО Tiraspoltransgaz графика поставок в энергетических единицах, не превышающих суточный объем в 3 миллиона кубометров, эквивалентный в МВтч. Закупленный газ будет передаваться в национальную сеть Республики Молдова, управляемую Vestmoldtransgaz, а затем в Tiraspoltransgaz. Таким образом компания Energocom обеспечит энергоресурсами и потребителей на левом берегу Днестра", - говорится в сообщении компании.
В ПМР поступит европейский гуманитарный газ, заявил Красносельский
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улицах.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.