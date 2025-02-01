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Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" достиг исторического максимума

Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" достиг исторического максимума - 01.02.2025, ПРАЙМ

Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" достиг исторического максимума

Поставки российского газа по "Турецкому потоку" в Европу в январе выросли на 26,7% по сравнению с январем прошлого года – до 1,56 миллиарда кубометров, что... | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T16:26+0300

2025-02-01T16:26+0300

2025-02-01T16:34+0300

энергетика

газ

россия

европа

газопровод "турецкий поток"

турция

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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Поставки российского газа по "Турецкому потоку" в Европу в январе выросли на 26,7% по сравнению с январем прошлого года – до 1,56 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Экспорт газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 января по 31 января составил 1,56 миллиарда кубометров, или в среднем 50,3 миллиона кубометров в сутки. Это на 26,7% больше, чем за такой же период прошлого года – 1,23 миллиарда кубометров, или в среднем 39,7 миллиона кубометров в сутки. Прошлый максимум был достигнут месяцем ранее. Тогда экспорт российского газа по турецкому коридору в Европу составил почти 1,53 миллиарда кубометров, или в среднем 49,35 миллиона кубометров в сутки. Это на 2% меньше, чем в январе. Российский газ шел в Европу в прошлом году по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию; из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию. Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получали Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше шел в Австрию и частично направлялся в Италию и Чехию. Поставки газа по турецкому коридору в 2024 году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,4%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу ы прошлом году выросли на 13,4% – до 32,75 миллиарда кубометров. Сейчас российский газ идет в Европу только через Турцию. С истечением соглашения "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется. Российская компания сообщала, что лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину. Киев ранее неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитное соглашение.

https://1prime.ru/20250123/gaz-854400988.html

европа

турция

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газ, россия, европа, газопровод "турецкий поток", турция