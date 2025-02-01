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Глава ПМР сообщил о переговорах с Россией и Венгрией о поставках газа - 01.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250201/gaz-854605150.html
Глава ПМР сообщил о переговорах с Россией и Венгрией о поставках газа
Глава ПМР сообщил о переговорах с Россией и Венгрией о поставках газа - 01.02.2025, ПРАЙМ
Глава ПМР сообщил о переговорах с Россией и Венгрией о поставках газа
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в субботу в ходе брифинга для журналистов заявил, что сегодня продолжаются... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T18:26+0300
2025-02-01T18:46+0300
энергетика
приднестровье
газ
молдавская грэс
россия
венгрия
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в субботу в ходе брифинга для журналистов заявил, что сегодня продолжаются переговоры с РФ и Венгрией о поставках газа в ПМР."Мы будем продолжать работу с коллегами из Венгрии, с российскими коллегами, с другими коллегами, чтобы газ пошел в Приднестровье уже основательно и надолго", - сказал Красносельский.Глава ПМР отметил, что сейчас идут технические и юридические консультации о заключении соответствующего соглашения."Спасибо за это Венгрии – что пошли навстречу. Сейчас эти поставки формируются. Есть определенные документальные технические сроки при оформлении сделки", - отметил Красносельский.Также он сообщил, что Приднестровье израсходовало запасы угля для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС."Угля осталось на несколько дней, и мы вряд ли к нему вернемся. Но правительство задачу получило, и, конечно, должностные лица "Интер РАО" и сама станция озабочены тем, чтобы этот уголь приобрести", - сказал Красносельский.Лидер Приднестровья уточнил, что Молдавская ГРЭС вырабатывает электроэнергию на специальном угле антраците."Его еще надо найти где-то. Где-то в Новой Зеландии, говорят, есть. Я не знаю. Я там не был. В Африке тоже, говорят, есть. Не знаю. Это уже работа специалистов, которые должны этим заниматься. Мы должны восполнить запасы угля", - отметил Красносельский.Генерация электроэнергии в республике производится Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и когенерационной электростанцией "Тиротекс-Энерго". Молдавская ГРЭС является основным источником электроэнергии в Приднестровье, на нее приходится примерно 90% вырабатываемой электроэнергии. С 1 января "Газпром" ограничил поставки газа в Молдавию и ПМР из-за долга "Молдовагаза" и закрытия транзита газа в Европу через Украину. В результате Молдавская ГРЭС перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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приднестровье, газ, молдавская грэс, россия, венгрия
Энергетика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Газ, Молдавская ГРЭС, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ
18:26 01.02.2025 (обновлено: 18:46 01.02.2025)
 
Глава ПМР сообщил о переговорах с Россией и Венгрией о поставках газа

Глава ПМР: продолжаются переговоры с Россией и Венгрией о поставках газа

© www.photo-tiraspol.comТирасполь
Тирасполь
© www.photo-tiraspol.com
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в субботу в ходе брифинга для журналистов заявил, что сегодня продолжаются переговоры с РФ и Венгрией о поставках газа в ПМР.
"Мы будем продолжать работу с коллегами из Венгрии, с российскими коллегами, с другими коллегами, чтобы газ пошел в Приднестровье уже основательно и надолго", - сказал Красносельский.
Глава ПМР отметил, что сейчас идут технические и юридические консультации о заключении соответствующего соглашения.
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"Спасибо за это Венгрии – что пошли навстречу. Сейчас эти поставки формируются. Есть определенные документальные технические сроки при оформлении сделки", - отметил Красносельский.
Также он сообщил, что Приднестровье израсходовало запасы угля для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС.
"Угля осталось на несколько дней, и мы вряд ли к нему вернемся. Но правительство задачу получило, и, конечно, должностные лица "Интер РАО" и сама станция озабочены тем, чтобы этот уголь приобрести", - сказал Красносельский.
Лидер Приднестровья уточнил, что Молдавская ГРЭС вырабатывает электроэнергию на специальном угле антраците.
"Его еще надо найти где-то. Где-то в Новой Зеландии, говорят, есть. Я не знаю. Я там не был. В Африке тоже, говорят, есть. Не знаю. Это уже работа специалистов, которые должны этим заниматься. Мы должны восполнить запасы угля", - отметил Красносельский.
Генерация электроэнергии в республике производится Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и когенерационной электростанцией "Тиротекс-Энерго". Молдавская ГРЭС является основным источником электроэнергии в Приднестровье, на нее приходится примерно 90% вырабатываемой электроэнергии. С 1 января "Газпром" ограничил поставки газа в Молдавию и ПМР из-за долга "Молдовагаза" и закрытия транзита газа в Европу через Украину. В результате Молдавская ГРЭС перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
 
ЭнергетикаПРИДНЕСТРОВЬЕГазМолдавская ГРЭСРОССИЯВЕНГРИЯ
 
 
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