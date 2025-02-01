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МВД предупредило о мошенниках, убеждающих граждан покупать золото

МВД предупредило о мошенниках, убеждающих граждан покупать золото - 01.02.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о мошенниках, убеждающих граждан покупать золото

Мошенники начали предлагать гражданам покупать золото и передавать его на "надежное хранение". Об этом сообщило УБК МВД в Telegram-канале. | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T14:32+0300

2025-02-01T14:32+0300

2025-02-01T14:32+0300

происшествия

мошенники

мвд

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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать гражданам покупать золото и передавать его на "надежное хранение". Об этом сообщило УБК МВД в Telegram-канале. "Гражданину звонят и убеждают, что его деньги в опасности, однако вместо перевода просят приобрести золото — слитки или инвестиционные монеты. Затем жертве предлагают либо передать золото курьеру, либо продать в другом банке и перевести деньги на "надежный" счет", — пояснили в ведомстве.Там объяснили, что покупку золота проще объяснить сотруднику банка.Мошенники используют аргументы, связанные с инфляцией и высоким доверием к драгоценным металлам.В МВД подчеркнули, что ни полиция, ни банки не требуют у граждан покупать золото. Граждан призвали быть внимательными к своим близким и не верить в утверждения о "безопасных счетах".

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мошенники, мвд, банки