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Молдавская ГРЭС возобновит генерацию электроэнергии на газе - 01.02.2025, ПРАЙМ
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Молдавская ГРЭС возобновит генерацию электроэнергии на газе
Молдавская ГРЭС возобновит генерацию электроэнергии на газе - 01.02.2025, ПРАЙМ
Молдавская ГРЭС возобновит генерацию электроэнергии на газе
Молдавская ГРЭС в субботу возобновит генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света - прекращены, сообщил в субботу глава непризнанной... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T15:58+0300
2025-02-01T15:58+0300
энергетика
молдавия
приднестровье
молдавская грэс
электроэнергия
газ
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - ПРАЙМ. Молдавская ГРЭС в субботу возобновит генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света - прекращены, сообщил в субботу глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "До конца дня на МГРЭС будет возобновлена генерация электроэнергии на газе. В приоритете сейчас запуск системы теплоэнергетики. Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев. Завтра планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей. Веерные отключения света прекращены", - написал Красносельский в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что молдавская компания Energocom использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. В правительстве добавили, что еще 10 миллионов евро от ЕС будут потрачены на закупку электроэнергии для поддержки населения и нужд Молдавии. Глава ПМР Красносельский ранее призвал представителей ЕС озвучить детали помощи региону для разрешения энергетического кризиса. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
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молдавия, приднестровье, молдавская грэс, электроэнергия, газ
Энергетика, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Молдавская ГРЭС, электроэнергия, Газ
15:58 01.02.2025
 
Молдавская ГРЭС возобновит генерацию электроэнергии на газе

Молдавская ГРЭС в субботу возобновит генерацию электроэнергии на газе – глава ПМР

© Unsplash/Jacques BoppТирасполь, Молдова
Тирасполь, Молдова
© Unsplash/Jacques Bopp
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - ПРАЙМ. Молдавская ГРЭС в субботу возобновит генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света - прекращены, сообщил в субботу глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"До конца дня на МГРЭС будет возобновлена генерация электроэнергии на газе. В приоритете сейчас запуск системы теплоэнергетики. Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев. Завтра планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей. Веерные отключения света прекращены", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что молдавская компания Energocom использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. В правительстве добавили, что еще 10 миллионов евро от ЕС будут потрачены на закупку электроэнергии для поддержки населения и нужд Молдавии. Глава ПМР Красносельский ранее призвал представителей ЕС озвучить детали помощи региону для разрешения энергетического кризиса.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
В Молдавии одобрили меры по использованию гранта ЕС для энергоснабжения ПМР
15:37
 
ЭнергетикаМОЛДАВИЯПРИДНЕСТРОВЬЕМолдавская ГРЭСэлектроэнергияГаз
 
 
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