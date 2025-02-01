https://1prime.ru/20250201/gres-854604089.html

Молдавская ГРЭС возобновит генерацию электроэнергии на газе

Молдавская ГРЭС возобновит генерацию электроэнергии на газе - 01.02.2025, ПРАЙМ

Молдавская ГРЭС возобновит генерацию электроэнергии на газе

Молдавская ГРЭС в субботу возобновит генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света - прекращены, сообщил в субботу глава непризнанной... | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T15:58+0300

2025-02-01T15:58+0300

2025-02-01T15:58+0300

энергетика

молдавия

приднестровье

молдавская грэс

электроэнергия

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/23/841392330_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_068df5ebe768e22fd5211125d24367b9.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - ПРАЙМ. Молдавская ГРЭС в субботу возобновит генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света - прекращены, сообщил в субботу глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "До конца дня на МГРЭС будет возобновлена генерация электроэнергии на газе. В приоритете сейчас запуск системы теплоэнергетики. Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев. Завтра планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей. Веерные отключения света прекращены", - написал Красносельский в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что молдавская компания Energocom использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. В правительстве добавили, что еще 10 миллионов евро от ЕС будут потрачены на закупку электроэнергии для поддержки населения и нужд Молдавии. Глава ПМР Красносельский ранее призвал представителей ЕС озвучить детали помощи региону для разрешения энергетического кризиса. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.

https://1prime.ru/20250201/moldaviya-854603946.html

молдавия

приднестровье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, приднестровье, молдавская грэс, электроэнергия, газ