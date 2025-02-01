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ХАМАС отпустил двух израильских заложников

ХАМАС отпустил двух израильских заложников - 01.02.2025, ПРАЙМ

ХАМАС отпустил двух израильских заложников

Движение ХАМАС передало двух израильских заложников представителям Красного Креста. Об этом сообщила Армия обороны Израиля. | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T10:42+0300

2025-02-01T10:42+0300

2025-02-01T10:42+0300

израиль

хамас

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МОСКВА, 1 фев – ПРАЙМ. Движение ХАМАС передало двух израильских заложников представителям Красного Креста. Об этом сообщила Армия обороны Израиля."Согласно информации, полученной от Красного Креста, два заложника были переданы им", — уточнила армейская пресс-служба.Позднее в ЦАХАЛ уточнили, что освобожденные уже прибыли в Израиль.Согласно договоренности, позднее сегодня Израиль выпустит 90 палестинских заключенных, в том числе девять человек, которые были приговорены к пожизненному заключению.ХАМАС, в свою очередь, отпустит еще троих заложников: Офера Кальдерона, Шмуэля Кита Сигала и Ярдена Бибаса.С 19 января действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС. В рамках первого этапа сделки палестинское движение должно отпустить 33 заложника в обмен примерно на тысячу заключенных. Два обмена уже состоялись.Стороны также обязались позднее начать переговоры о втором этапе сделки, в который предположительно войдет освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который будет включать выдачу тел погибших.

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израиль, хамас