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"Мышление лакея". В Крыму дали оценку словам Дуды о "Северном потоке"

"Мышление лакея". В Крыму дали оценку словам Дуды о "Северном потоке" - 01.02.2025, ПРАЙМ

"Мышление лакея". В Крыму дали оценку словам Дуды о "Северном потоке"

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление президента Польши Анджея Дуды о демонтаже "Северных потоков" "мышлением лакея". | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T17:29+0300

2025-02-01T17:29+0300

2025-02-01T17:30+0300

энергетика

крым

польша

северный поток-2

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление президента Польши Анджея Дуды о демонтаже "Северных потоков" "мышлением лакея". Ранее Дуда в интервью британским СМИ призвал демонтировать "Северные потоки", назвав трубопровод большой угрозой для Украины, Польши, Словакии и других стран Центральной Европы. "Мы - свидетели удивительной тенденции, когда почти все представители молодого поколения европейских политиков обязательно кому-то прислуживают. Точнее - не кому-то, а всегда одному и тому же хозяину. Тех, кто служит своему народу, — единицы. У остальных нет понимания, что такое национальные интересы. Они служат американскому капиталу, англосаксам. Отсюда и заявление Дуды как следствие мышления лакея", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, простые люди в западных странах не понимают, почему их руководители толкают их государства в какие-то абсолютно абсурдные ситуации. "Это приводит к сползанию этих стран к нацизму, русофобии, какому-то гопничеству, воровству наших активов", - подчеркнул Константинов.

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крым, польша, северный поток-2, владимир константинов