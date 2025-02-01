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"Мышление лакея". В Крыму дали оценку словам Дуды о "Северном потоке" - 01.02.2025, ПРАЙМ
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"Мышление лакея". В Крыму дали оценку словам Дуды о "Северном потоке"
"Мышление лакея". В Крыму дали оценку словам Дуды о "Северном потоке" - 01.02.2025, ПРАЙМ
"Мышление лакея". В Крыму дали оценку словам Дуды о "Северном потоке"
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление президента Польши Анджея Дуды о демонтаже "Северных потоков" "мышлением лакея". | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T17:29+0300
2025-02-01T17:30+0300
энергетика
крым
польша
северный поток-2
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление президента Польши Анджея Дуды о демонтаже "Северных потоков" "мышлением лакея". Ранее Дуда в интервью британским СМИ призвал демонтировать "Северные потоки", назвав трубопровод большой угрозой для Украины, Польши, Словакии и других стран Центральной Европы. "Мы - свидетели удивительной тенденции, когда почти все представители молодого поколения европейских политиков обязательно кому-то прислуживают. Точнее - не кому-то, а всегда одному и тому же хозяину. Тех, кто служит своему народу, — единицы. У остальных нет понимания, что такое национальные интересы. Они служат американскому капиталу, англосаксам. Отсюда и заявление Дуды как следствие мышления лакея", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, простые люди в западных странах не понимают, почему их руководители толкают их государства в какие-то абсолютно абсурдные ситуации. "Это приводит к сползанию этих стран к нацизму, русофобии, какому-то гопничеству, воровству наших активов", - подчеркнул Константинов.
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крым, польша, северный поток-2, владимир константинов
Энергетика, КРЫМ, ПОЛЬША, Северный поток-2, Владимир Константинов
17:29 01.02.2025 (обновлено: 17:30 01.02.2025)
 
"Мышление лакея". В Крыму дали оценку словам Дуды о "Северном потоке"

Глава парламента Крыма назвал слова Дуды о "Северном потоке" "мышлением лакея"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнджей Дуда
Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление президента Польши Анджея Дуды о демонтаже "Северных потоков" "мышлением лакея".
Ранее Дуда в интервью британским СМИ призвал демонтировать "Северные потоки", назвав трубопровод большой угрозой для Украины, Польши, Словакии и других стран Центральной Европы.
"Мы - свидетели удивительной тенденции, когда почти все представители молодого поколения европейских политиков обязательно кому-то прислуживают. Точнее - не кому-то, а всегда одному и тому же хозяину. Тех, кто служит своему народу, — единицы. У остальных нет понимания, что такое национальные интересы. Они служат американскому капиталу, англосаксам. Отсюда и заявление Дуды как следствие мышления лакея", - сказал Константинов РИА Новости.
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По его словам, простые люди в западных странах не понимают, почему их руководители толкают их государства в какие-то абсолютно абсурдные ситуации.
"Это приводит к сползанию этих стран к нацизму, русофобии, какому-то гопничеству, воровству наших активов", - подчеркнул Константинов.
 
ЭнергетикаКРЫМПОЛЬШАСеверный поток-2Владимир Константинов
 
 
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