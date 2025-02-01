Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Больше не "задний двор" США. Россия усиливает влияние в Латинской Америке - 01.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250201/latinskaya-854603121.html
Больше не "задний двор" США. Россия усиливает влияние в Латинской Америке
Больше не "задний двор" США. Россия усиливает влияние в Латинской Америке - 01.02.2025, ПРАЙМ
Больше не "задний двор" США. Россия усиливает влияние в Латинской Америке
Россия и Китай усиливают связи со многими странами Латинской Америки, а США сталкиваются с трудностями в борьбе с этим влиянием, пишет Newsweek. | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T14:22+0300
2025-02-01T14:22+0300
сша
россия
китай
латинская америка
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/33/841873346_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_04b4e7098a9c236c22cc077564910a7e.jpg
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Россия и Китай усиливают связи со многими странами Латинской Америки, а США сталкиваются с трудностями в борьбе с этим влиянием, пишет Newsweek.Новый президент США Дональд Трамп практически сразу взялся за Латинскую Америку. Так, он в ответ на отказ Колумбии принять военные самолеты с мигрантами пригрозил повышением пошлин и сразу же добился уступок.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТакже Трамп заявил о намерении США вернуть Панамский канал, мотивируя повышенными сборами для американцев. Панама отвергла эти угрозы.Первый в истории США испаноязычный госсекретарь Марко Рубио выбрал Центральную Америку и Карибский бассейн для первого турне.Новая администрация Трампа сразу же ужесточила иммиграционную политику — эксперты считают, что это повлияет на отношения между Соединенными Штатами и регионом Латинской Америки.Вместе с тем, в регион проникают и другие, неамериканские игроки. Так, Китай вкладывает значительные ресурсы в экономическое влияние. Россия расширяет культурное присутствие. Иран также усиливает влияние в регионе.Как отмечаетя, этот регион отличается неоднородностью, страны борются с различными проблемами. Некоторые государства критикуют США, другие поддерживают.Фактически Латинская Америка становится "шахматной доской" для мировых держав, где за влияние конкурируют США и Китай.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20241230/yakovenko-853957615.html
сша
китай
латинская америка
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/33/841873346_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6aa20bbc24fe193aeb52256593337ecd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, китай, латинская америка, иран
США, РОССИЯ, КИТАЙ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, ИРАН
14:22 01.02.2025
 
Больше не "задний двор" США. Россия усиливает влияние в Латинской Америке

Newsweek: Россия и Китай укрепляют свое влияние в Латинской Америке

© РИА Новости . Дмитрий Знаменский | Перейти в медиабанкГорода мира. Каракас
Города мира. Каракас - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Россия и Китай усиливают связи со многими странами Латинской Америки, а США сталкиваются с трудностями в борьбе с этим влиянием, пишет Newsweek.
Новый президент США Дональд Трамп практически сразу взялся за Латинскую Америку. Так, он в ответ на отказ Колумбии принять военные самолеты с мигрантами пригрозил повышением пошлин и сразу же добился уступок.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Также Трамп заявил о намерении США вернуть Панамский канал, мотивируя повышенными сборами для американцев. Панама отвергла эти угрозы.
XVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
Яковенко рассказал, кто может помочь Латинской Америке выйти из кризиса
30 декабря 2024, 08:35
Первый в истории США испаноязычный госсекретарь Марко Рубио выбрал Центральную Америку и Карибский бассейн для первого турне.
Новая администрация Трампа сразу же ужесточила иммиграционную политику — эксперты считают, что это повлияет на отношения между Соединенными Штатами и регионом Латинской Америки.
Вместе с тем, в регион проникают и другие, неамериканские игроки. Так, Китай вкладывает значительные ресурсы в экономическое влияние. Россия расширяет культурное присутствие. Иран также усиливает влияние в регионе.
Как отмечаетя, этот регион отличается неоднородностью, страны борются с различными проблемами. Некоторые государства критикуют США, другие поддерживают.
Фактически Латинская Америка становится "шахматной доской" для мировых держав, где за влияние конкурируют США и Китай.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
СШАРОССИЯКИТАЙЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала