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Больше не "задний двор" США. Россия усиливает влияние в Латинской Америке
Больше не "задний двор" США. Россия усиливает влияние в Латинской Америке - 01.02.2025, ПРАЙМ
Больше не "задний двор" США. Россия усиливает влияние в Латинской Америке
Россия и Китай усиливают связи со многими странами Латинской Америки, а США сталкиваются с трудностями в борьбе с этим влиянием, пишет Newsweek. | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T14:22+0300
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Россия и Китай усиливают связи со многими странами Латинской Америки, а США сталкиваются с трудностями в борьбе с этим влиянием, пишет Newsweek.Новый президент США Дональд Трамп практически сразу взялся за Латинскую Америку. Так, он в ответ на отказ Колумбии принять военные самолеты с мигрантами пригрозил повышением пошлин и сразу же добился уступок.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТакже Трамп заявил о намерении США вернуть Панамский канал, мотивируя повышенными сборами для американцев. Панама отвергла эти угрозы.Первый в истории США испаноязычный госсекретарь Марко Рубио выбрал Центральную Америку и Карибский бассейн для первого турне.Новая администрация Трампа сразу же ужесточила иммиграционную политику — эксперты считают, что это повлияет на отношения между Соединенными Штатами и регионом Латинской Америки.Вместе с тем, в регион проникают и другие, неамериканские игроки. Так, Китай вкладывает значительные ресурсы в экономическое влияние. Россия расширяет культурное присутствие. Иран также усиливает влияние в регионе.Как отмечаетя, этот регион отличается неоднородностью, страны борются с различными проблемами. Некоторые государства критикуют США, другие поддерживают.Фактически Латинская Америка становится "шахматной доской" для мировых держав, где за влияние конкурируют США и Китай.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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сша, россия, китай, латинская америка, иран
США, РОССИЯ, КИТАЙ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, ИРАН
Больше не "задний двор" США. Россия усиливает влияние в Латинской Америке
Newsweek: Россия и Китай укрепляют свое влияние в Латинской Америке
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ.
Россия и Китай усиливают связи со многими странами Латинской Америки, а США сталкиваются с трудностями в борьбе с этим влиянием, пишет Newsweek
.
Новый президент США Дональд Трамп практически сразу взялся за Латинскую Америку. Так, он в ответ на отказ Колумбии принять военные самолеты с мигрантами пригрозил повышением пошлин и сразу же добился уступок.
Также Трамп заявил о намерении США вернуть Панамский канал, мотивируя повышенными сборами для американцев. Панама отвергла эти угрозы.
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Первый в истории США испаноязычный госсекретарь Марко Рубио выбрал Центральную Америку и Карибский бассейн для первого турне.
Новая администрация Трампа сразу же ужесточила иммиграционную политику — эксперты считают, что это повлияет на отношения между Соединенными Штатами и регионом Латинской Америки.
Вместе с тем, в регион проникают и другие, неамериканские игроки. Так, Китай вкладывает значительные ресурсы в экономическое влияние. Россия расширяет культурное присутствие. Иран также усиливает влияние в регионе.
Как отмечаетя, этот регион отличается неоднородностью, страны борются с различными проблемами. Некоторые государства критикуют США, другие поддерживают.
Фактически Латинская Америка становится "шахматной доской" для мировых держав, где за влияние конкурируют США и Китай.