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"Это даже не русофобия". Медведев ответил сенатору Немцовой из Чехии - 01.02.2025, ПРАЙМ
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"Это даже не русофобия". Медведев ответил сенатору Немцовой из Чехии
"Это даже не русофобия". Медведев ответил сенатору Немцовой из Чехии - 01.02.2025, ПРАЙМ
"Это даже не русофобия". Медведев ответил сенатору Немцовой из Чехии
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что политики, подобные чешскому сенатору Мирославе Немцове, пожелавшей повторить блокаду... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T18:44+0300
2025-02-01T18:46+0300
чехия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что политики, подобные чешскому сенатору Мирославе Немцове, пожелавшей повторить блокаду Ленинграда, сами заслуживают гибели.Ранее СМИ сообщали, что Немцова написала в соцсети X, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады Ленинграда, а вновь испытать подобное. Она добавила, что нужно ужесточить антироссийские санкции, после этого пост был со страницы удален."Какая-то дегенеративная европейская тварь пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы ещё раз погибли минимум миллион наших граждан. Ну как это укладывается в голове, а? Что там с ними произошло? Что случилось в этой же задрипанной Чехии, где в ходе операции по освобождению Праги погибли десятки тысяч наших соотечественников (я не говорю про нормальных чехов – их ещё пока достаточно)?" — написал Медведев в своем Telegram-канале.Он также задался вопросом, что случилось с пресловутыми "элитами" и властями? "Ведь это уже даже не привычная нам русофобия", — отметил Медведев.По словам зампредседателя Совбеза, таких высказываний забывать нельзя. "Как и злобных животных типа этой немцовой, что их произносят. Им я всем сердцем желаю сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны, как в том самом 1968-м!" — подчеркнул он.
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чехия, дмитрий медведев
ЧЕХИЯ, Дмитрий Медведев
18:44 01.02.2025 (обновлено: 18:46 01.02.2025)
 
"Это даже не русофобия". Медведев ответил сенатору Немцовой из Чехии

Медведев ответил депутату из Чехии, призвавшей повторить блокаду Ленинграда

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что политики, подобные чешскому сенатору Мирославе Немцове, пожелавшей повторить блокаду Ленинграда, сами заслуживают гибели.
Ранее СМИ сообщали, что Немцова написала в соцсети X, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады Ленинграда, а вновь испытать подобное. Она добавила, что нужно ужесточить антироссийские санкции, после этого пост был со страницы удален.
"Какая-то дегенеративная европейская тварь пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы ещё раз погибли минимум миллион наших граждан. Ну как это укладывается в голове, а? Что там с ними произошло? Что случилось в этой же задрипанной Чехии, где в ходе операции по освобождению Праги погибли десятки тысяч наших соотечественников (я не говорю про нормальных чехов – их ещё пока достаточно)?" — написал Медведев в своем Telegram-канале.
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Он также задался вопросом, что случилось с пресловутыми "элитами" и властями? "Ведь это уже даже не привычная нам русофобия", — отметил Медведев.
По словам зампредседателя Совбеза, таких высказываний забывать нельзя. "Как и злобных животных типа этой немцовой, что их произносят. Им я всем сердцем желаю сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны, как в том самом 1968-м!" — подчеркнул он.
 
ЧЕХИЯДмитрий Медведев
 
 
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