https://1prime.ru/20250201/medvedev-854605256.html

"Это даже не русофобия". Медведев ответил сенатору Немцовой из Чехии

"Это даже не русофобия". Медведев ответил сенатору Немцовой из Чехии - 01.02.2025, ПРАЙМ

"Это даже не русофобия". Медведев ответил сенатору Немцовой из Чехии

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что политики, подобные чешскому сенатору Мирославе Немцове, пожелавшей повторить блокаду... | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T18:44+0300

2025-02-01T18:44+0300

2025-02-01T18:46+0300

чехия

дмитрий медведев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849469789_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5de401184d92a8333eb5dc7f32a25638.jpg

МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что политики, подобные чешскому сенатору Мирославе Немцове, пожелавшей повторить блокаду Ленинграда, сами заслуживают гибели.Ранее СМИ сообщали, что Немцова написала в соцсети X, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады Ленинграда, а вновь испытать подобное. Она добавила, что нужно ужесточить антироссийские санкции, после этого пост был со страницы удален."Какая-то дегенеративная европейская тварь пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы ещё раз погибли минимум миллион наших граждан. Ну как это укладывается в голове, а? Что там с ними произошло? Что случилось в этой же задрипанной Чехии, где в ходе операции по освобождению Праги погибли десятки тысяч наших соотечественников (я не говорю про нормальных чехов – их ещё пока достаточно)?" — написал Медведев в своем Telegram-канале.Он также задался вопросом, что случилось с пресловутыми "элитами" и властями? "Ведь это уже даже не привычная нам русофобия", — отметил Медведев.По словам зампредседателя Совбеза, таких высказываний забывать нельзя. "Как и злобных животных типа этой немцовой, что их произносят. Им я всем сердцем желаю сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны, как в том самом 1968-м!" — подчеркнул он.

https://1prime.ru/20250131/sk-854596913.html

чехия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чехия, дмитрий медведев