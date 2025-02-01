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В Молдавии одобрили меры по использованию гранта ЕС для энергоснабжения ПМР - 01.02.2025, ПРАЙМ
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В Молдавии одобрили меры по использованию гранта ЕС для энергоснабжения ПМР
В Молдавии одобрили меры по использованию гранта ЕС для энергоснабжения ПМР - 01.02.2025, ПРАЙМ
В Молдавии одобрили меры по использованию гранта ЕС для энергоснабжения ПМР
Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Молдавии одобрила меры по использованию гранта ЕС в размере 30 миллионов евро для обеспечения энергоснабжения, в том... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T15:37+0300
2025-02-01T15:37+0300
энергетика
молдавия
газ
приднестровье
ес
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КИШИНЕВ, 1 фев - ПРАЙМ. Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Молдавии одобрила меры по использованию гранта ЕС в размере 30 миллионов евро для обеспечения энергоснабжения, в том числе для Приднестровья, сообщает в субботу пресс-служба молдавского правительства. Ранее ЕС предоставил Молдавии экстренную поддержку для обеспечения энергетической безопасности. Правительство Молдавии и ЕС подписали соглашение о безвозмездном финансировании на сумму 64 миллиона евро, из которых 30 миллиона евро предназначены для закупки газа и электроэнергии на обоих берегах Днестра, а 34 миллиона евро — для финансовой помощи правительству Молдавии. Средства будут поступать в два транша. "Состоялось заседание КЧС, были одобрены меры по использованию гранта ЕС в размере 30 миллиона евро для обеспечения энергоснабжения обеих берегов Днестра. Акционерное общество Energocom приобретёт газ на авторизованных торговых платформах ЕС и Украины на сумму 20 миллиона евро, обеспечив поставки по согласованному графику. Плата за транспортировку газа будет производиться в соответствии с утверждёнными тарифами", - говорится в сообщении пресс-службы правительства. Распоряжение КЧС предусматривает, что предприятия, поставляющие газ, тепло и электроэнергию в восточных районах Молдавии, будут обслуживать только защищённые категории потребителей, включая домохозяйства, медицинские и образовательные учреждения, а также электростанции. Кроме того, Energocom закупит электроэнергию для правого берега Днестра на сумму 10 миллионов евро. Импорт и поставки газа и электроэнергии будут осуществляться с применением освобождения от НДС.
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молдавия, газ, приднестровье, ес
Энергетика, МОЛДАВИЯ, Газ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, ЕС
15:37 01.02.2025
 
В Молдавии одобрили меры по использованию гранта ЕС для энергоснабжения ПМР

В Молдавии одобрили меры по использованию гранта ЕС в 30 млн евро для энергоснабжения ПМР

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 1 фев - ПРАЙМ. Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Молдавии одобрила меры по использованию гранта ЕС в размере 30 миллионов евро для обеспечения энергоснабжения, в том числе для Приднестровья, сообщает в субботу пресс-служба молдавского правительства.
Ранее ЕС предоставил Молдавии экстренную поддержку для обеспечения энергетической безопасности. Правительство Молдавии и ЕС подписали соглашение о безвозмездном финансировании на сумму 64 миллиона евро, из которых 30 миллиона евро предназначены для закупки газа и электроэнергии на обоих берегах Днестра, а 34 миллиона евро — для финансовой помощи правительству Молдавии. Средства будут поступать в два транша.
"Состоялось заседание КЧС, были одобрены меры по использованию гранта ЕС в размере 30 миллиона евро для обеспечения энергоснабжения обеих берегов Днестра. Акционерное общество Energocom приобретёт газ на авторизованных торговых платформах ЕС и Украины на сумму 20 миллиона евро, обеспечив поставки по согласованному графику. Плата за транспортировку газа будет производиться в соответствии с утверждёнными тарифами", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Распоряжение КЧС предусматривает, что предприятия, поставляющие газ, тепло и электроэнергию в восточных районах Молдавии, будут обслуживать только защищённые категории потребителей, включая домохозяйства, медицинские и образовательные учреждения, а также электростанции.
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Кроме того, Energocom закупит электроэнергию для правого берега Днестра на сумму 10 миллионов евро. Импорт и поставки газа и электроэнергии будут осуществляться с применением освобождения от НДС.
 
ЭнергетикаМОЛДАВИЯГазПРИДНЕСТРОВЬЕЕС
 
 
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