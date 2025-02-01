https://1prime.ru/20250201/pmr-854603810.html

В ПМР поступит европейский гуманитарный газ, заявил Красносельский

В ПМР поступит европейский гуманитарный газ, заявил Красносельский - 01.02.2025, ПРАЙМ

В ПМР поступит европейский гуманитарный газ, заявил Красносельский

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил в субботу, что в Приднестровье поступит европейский гуманитарный... | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T15:04+0300

2025-02-01T15:04+0300

2025-02-01T15:04+0300

энергетика

молдавия

приднестровье

газ

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/78054/30/780543033_0:7:500:288_1920x0_80_0_0_f0cc53633297d9e455f57a63a8a79d6f.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - ПРАЙМ. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил в субботу, что в Приднестровье поступит европейский гуманитарный газ. "Уважаемая (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен. От себя лично и от всего Приднестровья выражаю признательность Вам и вашим коллегам за содействие и оперативность. Заседание молдавской комиссии по ЧС состоялась. Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято. Обсуждаются технические моменты. Это стало возможным при вашем участии. Благодарю Вас", - написал Красносельский в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что молдавская компания Energocom использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. В правительстве добавили, что еще 10 миллионов евро от ЕС будут потрачены на закупку электроэнергии для поддержки населения и нужд Молдавии. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ранее призвал представителей ЕС озвучить детали помощи региону для разрешения энергетического кризиса. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://1prime.ru/20250130/gaz-854560101.html

молдавия

приднестровье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, приднестровье, газ, ес