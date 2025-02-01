https://1prime.ru/20250201/pmr-854603810.html
В ПМР поступит европейский гуманитарный газ, заявил Красносельский
В ПМР поступит европейский гуманитарный газ, заявил Красносельский - 01.02.2025, ПРАЙМ
В ПМР поступит европейский гуманитарный газ, заявил Красносельский
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил в субботу, что в Приднестровье поступит европейский гуманитарный... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T15:04+0300
2025-02-01T15:04+0300
2025-02-01T15:04+0300
энергетика
молдавия
приднестровье
газ
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/78054/30/780543033_0:7:500:288_1920x0_80_0_0_f0cc53633297d9e455f57a63a8a79d6f.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - ПРАЙМ. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил в субботу, что в Приднестровье поступит европейский гуманитарный газ. "Уважаемая (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен. От себя лично и от всего Приднестровья выражаю признательность Вам и вашим коллегам за содействие и оперативность. Заседание молдавской комиссии по ЧС состоялась. Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято. Обсуждаются технические моменты. Это стало возможным при вашем участии. Благодарю Вас", - написал Красносельский в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что молдавская компания Energocom использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. В правительстве добавили, что еще 10 миллионов евро от ЕС будут потрачены на закупку электроэнергии для поддержки населения и нужд Молдавии. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ранее призвал представителей ЕС озвучить детали помощи региону для разрешения энергетического кризиса. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://1prime.ru/20250130/gaz-854560101.html
молдавия
приднестровье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78054/30/780543033_39:0:435:297_1920x0_80_0_0_8a332de938cab7ebc72d7959038da390.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, приднестровье, газ, ес
Энергетика, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Газ, ЕС
В ПМР поступит европейский гуманитарный газ, заявил Красносельский
Красносельский: в Приднестровье поступит европейский гуманитарный газ
ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - ПРАЙМ. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил в субботу, что в Приднестровье поступит европейский гуманитарный газ.
"Уважаемая (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен. От себя лично и от всего Приднестровья выражаю признательность Вам и вашим коллегам за содействие и оперативность. Заседание молдавской комиссии по ЧС состоялась. Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято. Обсуждаются технические моменты. Это стало возможным при вашем участии. Благодарю Вас", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что молдавская компания Energocom использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. В правительстве добавили, что еще 10 миллионов евро от ЕС будут потрачены на закупку электроэнергии для поддержки населения и нужд Молдавии. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ранее призвал представителей ЕС озвучить детали помощи региону для разрешения энергетического кризиса.
В МИД обеспокоены затягиванием энергокризиса в Приднестровье Кишиневом
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.