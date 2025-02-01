Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ПМР поступит европейский гуманитарный газ, заявил Красносельский - 01.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250201/pmr-854603810.html
В ПМР поступит европейский гуманитарный газ, заявил Красносельский
В ПМР поступит европейский гуманитарный газ, заявил Красносельский - 01.02.2025, ПРАЙМ
В ПМР поступит европейский гуманитарный газ, заявил Красносельский
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил в субботу, что в Приднестровье поступит европейский гуманитарный... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T15:04+0300
2025-02-01T15:04+0300
энергетика
молдавия
приднестровье
газ
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/78054/30/780543033_0:7:500:288_1920x0_80_0_0_f0cc53633297d9e455f57a63a8a79d6f.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - ПРАЙМ. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил в субботу, что в Приднестровье поступит европейский гуманитарный газ. "Уважаемая (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен. От себя лично и от всего Приднестровья выражаю признательность Вам и вашим коллегам за содействие и оперативность. Заседание молдавской комиссии по ЧС состоялась. Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято. Обсуждаются технические моменты. Это стало возможным при вашем участии. Благодарю Вас", - написал Красносельский в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что молдавская компания Energocom использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. В правительстве добавили, что еще 10 миллионов евро от ЕС будут потрачены на закупку электроэнергии для поддержки населения и нужд Молдавии. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ранее призвал представителей ЕС озвучить детали помощи региону для разрешения энергетического кризиса. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://1prime.ru/20250130/gaz-854560101.html
молдавия
приднестровье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78054/30/780543033_39:0:435:297_1920x0_80_0_0_8a332de938cab7ebc72d7959038da390.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, приднестровье, газ, ес
Энергетика, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Газ, ЕС
15:04 01.02.2025
 
В ПМР поступит европейский гуманитарный газ, заявил Красносельский

Красносельский: в Приднестровье поступит европейский гуманитарный газ

© www.photo-tiraspol.comТирасполь
Тирасполь
© www.photo-tiraspol.com
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - ПРАЙМ. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил в субботу, что в Приднестровье поступит европейский гуманитарный газ.
"Уважаемая (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен. От себя лично и от всего Приднестровья выражаю признательность Вам и вашим коллегам за содействие и оперативность. Заседание молдавской комиссии по ЧС состоялась. Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято. Обсуждаются технические моменты. Это стало возможным при вашем участии. Благодарю Вас", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что молдавская компания Energocom использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. В правительстве добавили, что еще 10 миллионов евро от ЕС будут потрачены на закупку электроэнергии для поддержки населения и нужд Молдавии. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ранее призвал представителей ЕС озвучить детали помощи региону для разрешения энергетического кризиса.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
В МИД обеспокоены затягиванием энергокризиса в Приднестровье Кишиневом
30 января, 15:06
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
 
ЭнергетикаМОЛДАВИЯПРИДНЕСТРОВЬЕГазЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала