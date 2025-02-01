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Подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с правительством ФРГ - Вольф
Подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с правительством ФРГ - Вольф - 01.02.2025, ПРАЙМ
Подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с правительством ФРГ - Вольф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" мог быть заранее согласован с правительством Германии, которое, судя по всему, принимает даже... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T03:36+0300
2025-02-01T03:36+0300
2025-02-01T03:36+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" мог быть заранее согласован с правительством Германии, которое, судя по всему, принимает даже невыгодные Германии решения США, считает немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф.
В ходе панельной дискуссии в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов ученый отметил, что сокращение импорта энергоресурсов из России в рамках санкций произошло по инициативе США.
"Чтобы дешевый газ из России раз и навсегда перестал поступать в Германию, были взорваны новые газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", стоимость которых исчисляется миллиардами. Когда президент США (Джо) Байден открыто заявил об этом, федеральный канцлер (Олаф) Шольц стоял рядом с ним, как исполнитель приказа. Поэтому я считаю вероятным, что немецкое правительство даже заранее согласилось на взрыв газопроводов в ходе секретных переговоров", - заявил он в своем докладе, который он презентовал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов
Профессор также полагает, что нанесение ущерба экономике Германии, последующая рецессия и падение благосостояния были задуманы США и получили одобрение Берлина.
"Судя по всему, нынешнее федеральное правительство принимает решения США, даже если они противоречат интересам нашей страны", - добавил он.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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газ, мировая экономика, германия, сша, берлин, дмитрий песков, северный поток - 2
Энергетика, Газ, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, США, Берлин, Дмитрий Песков, Северный поток - 2
Подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с правительством ФРГ - Вольф
Профессор Вольф: подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с правительством Германии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" мог быть заранее согласован с правительством Германии, которое, судя по всему, принимает даже невыгодные Германии решения США, считает немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф.
В ходе панельной дискуссии в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов ученый отметил, что сокращение импорта энергоресурсов из России в рамках санкций произошло по инициативе США.
"Чтобы дешевый газ из России раз и навсегда перестал поступать в Германию, были взорваны новые газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", стоимость которых исчисляется миллиардами. Когда президент США (Джо) Байден открыто заявил об этом, федеральный канцлер (Олаф) Шольц стоял рядом с ним, как исполнитель приказа. Поэтому я считаю вероятным, что немецкое правительство даже заранее согласилось на взрыв газопроводов в ходе секретных переговоров", - заявил он в своем докладе, который он презентовал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов
Профессор также полагает, что нанесение ущерба экономике Германии, последующая рецессия и падение благосостояния были задуманы США и получили одобрение Берлина.
"Судя по всему, нынешнее федеральное правительство принимает решения США, даже если они противоречат интересам нашей страны", - добавил он.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.