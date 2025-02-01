Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с правительством ФРГ - Вольф - 01.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250201/podryv-854599116.html
Подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с правительством ФРГ - Вольф
Подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с правительством ФРГ - Вольф - 01.02.2025, ПРАЙМ
Подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с правительством ФРГ - Вольф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" мог быть заранее согласован с правительством Германии, которое, судя по всему, принимает даже... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T03:36+0300
2025-02-01T03:36+0300
энергетика
газ
мировая экономика
германия
сша
берлин
дмитрий песков
северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854599116.jpg?1738370189
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" мог быть заранее согласован с правительством Германии, которое, судя по всему, принимает даже невыгодные Германии решения США, считает немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф. В ходе панельной дискуссии в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов ученый отметил, что сокращение импорта энергоресурсов из России в рамках санкций произошло по инициативе США. "Чтобы дешевый газ из России раз и навсегда перестал поступать в Германию, были взорваны новые газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", стоимость которых исчисляется миллиардами. Когда президент США (Джо) Байден открыто заявил об этом, федеральный канцлер (Олаф) Шольц стоял рядом с ним, как исполнитель приказа. Поэтому я считаю вероятным, что немецкое правительство даже заранее согласилось на взрыв газопроводов в ходе секретных переговоров", - заявил он в своем докладе, который он презентовал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов Профессор также полагает, что нанесение ущерба экономике Германии, последующая рецессия и падение благосостояния были задуманы США и получили одобрение Берлина. "Судя по всему, нынешнее федеральное правительство принимает решения США, даже если они противоречат интересам нашей страны", - добавил он. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
германия
сша
берлин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, мировая экономика, германия, сша, берлин, дмитрий песков, северный поток - 2
Энергетика, Газ, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, США, Берлин, Дмитрий Песков, Северный поток - 2
03:36 01.02.2025
 
Подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с правительством ФРГ - Вольф

Профессор Вольф: подрыв "Северных потоков" мог быть согласован с правительством Германии

Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" мог быть заранее согласован с правительством Германии, которое, судя по всему, принимает даже невыгодные Германии решения США, считает немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф.
В ходе панельной дискуссии в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов ученый отметил, что сокращение импорта энергоресурсов из России в рамках санкций произошло по инициативе США.
"Чтобы дешевый газ из России раз и навсегда перестал поступать в Германию, были взорваны новые газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", стоимость которых исчисляется миллиардами. Когда президент США (Джо) Байден открыто заявил об этом, федеральный канцлер (Олаф) Шольц стоял рядом с ним, как исполнитель приказа. Поэтому я считаю вероятным, что немецкое правительство даже заранее согласилось на взрыв газопроводов в ходе секретных переговоров", - заявил он в своем докладе, который он презентовал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов
Профессор также полагает, что нанесение ущерба экономике Германии, последующая рецессия и падение благосостояния были задуманы США и получили одобрение Берлина.
"Судя по всему, нынешнее федеральное правительство принимает решения США, даже если они противоречат интересам нашей страны", - добавил он.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
ЭнергетикаГазМировая экономикаГЕРМАНИЯСШАБерлинДмитрий ПесковСеверный поток - 2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала