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Лидер Приднестровья назвал первопричину энергокризиса - 01.02.2025, ПРАЙМ
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Лидер Приднестровья назвал первопричину энергокризиса
Лидер Приднестровья назвал первопричину энергокризиса - 01.02.2025, ПРАЙМ
Лидер Приднестровья назвал первопричину энергокризиса
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что первопричиной энергокризиса является отсутствие нормального... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T20:03+0300
2025-02-01T20:03+0300
энергетика
приднестровье
молдавия
газ
электроэнергия
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - ПРАЙМ. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что первопричиной энергокризиса является отсутствие нормального диалога с Молдавией. "Хочу напомнить первопричину всех происходящих событий. Некоторые аналитики говорят, что это – прекращение транзита через Украину. Возможно. Некоторые говорят о том, что "Газпром" перестал делать поставки. Возможно. Некоторые называют иные причины всего происходящего. Я как президент, как политик вижу основу. Всё остальное второстепенно. Причин две. Они не меняются. Первая – это отсутствие нормального диалога с Молдовой. Вторая причина – экономическая", - сказал Красносельский в субботу в ходе брифинга для журналистов. По его словам, прежде всего сказывается отсутствие работы переговорного формата "5+2". "Формат "5+2" – это не просто две цифры с плюсом. Это Приднестровье, Молдова, гаранты – Россия и Украина, посредник ОБСЕ и наблюдатели – США и Европейский союз. Это та площадка, которая позволила бы обсудить в том числе энергетическую проблематику и вовремя принять решения во избежание энергокризиса в Приднестровье. И не только в Приднестровье. Работала бы эта площадка, уверяю вас, энергокризиса бы не было", - отметил глава непризнанной ПМР. Кроме того, приднестровский лидер полагает, что негативно сказывается и отсутствие нормального диалога с первыми лицами Молдавии. "Я уже говорил неоднократно, еще раз повторюсь: от меня всегда есть предложения к диалогу. Но диалога нет, и это затрудняет выяснение всех вопросов, всей повестки проблематичной, которая есть на сегодняшний день, - отметил глава ПМР. Он напомнил, что помимо энергокризиса есть масса вопросов касаемо бизнеса, внешнеэкономической деятельности, банковской системы, интересов приднестровских предпринимателей. "Все это создает предпосылки для кризисов: энергетических, политических, экономических. Всевозможные кризисы возможны, когда нет нормальных переговоров, когда нет переговорного процесса", - подчеркнул Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Красносельский в субботу в ходе брифинга для журналистов заявил, что продолжаются переговоры с РФ и Венгрией о поставках газа в ПМР. Он также сообщил, что Молдавская ГРЭС в субботу возобновит генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света - прекращены, а в воскресенье в жилые дома поступит тепло.
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приднестровье, молдавия, газ, электроэнергия
Энергетика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, МОЛДАВИЯ, Газ, электроэнергия
20:03 01.02.2025
 
Лидер Приднестровья назвал первопричину энергокризиса

Лидер ПМР считает первопричиной энергокризиса отсутствие диалога с Молдавией

© www.photo-tiraspol.comТирасполь
Тирасполь
© www.photo-tiraspol.com
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - ПРАЙМ. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что первопричиной энергокризиса является отсутствие нормального диалога с Молдавией.
"Хочу напомнить первопричину всех происходящих событий. Некоторые аналитики говорят, что это – прекращение транзита через Украину. Возможно. Некоторые говорят о том, что "Газпром" перестал делать поставки. Возможно. Некоторые называют иные причины всего происходящего. Я как президент, как политик вижу основу. Всё остальное второстепенно. Причин две. Они не меняются. Первая – это отсутствие нормального диалога с Молдовой. Вторая причина – экономическая", - сказал Красносельский в субботу в ходе брифинга для журналистов.
По его словам, прежде всего сказывается отсутствие работы переговорного формата "5+2".
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
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"Формат "5+2" – это не просто две цифры с плюсом. Это Приднестровье, Молдова, гаранты – Россия и Украина, посредник ОБСЕ и наблюдатели – США и Европейский союз. Это та площадка, которая позволила бы обсудить в том числе энергетическую проблематику и вовремя принять решения во избежание энергокризиса в Приднестровье. И не только в Приднестровье. Работала бы эта площадка, уверяю вас, энергокризиса бы не было", - отметил глава непризнанной ПМР.
Кроме того, приднестровский лидер полагает, что негативно сказывается и отсутствие нормального диалога с первыми лицами Молдавии.
"Я уже говорил неоднократно, еще раз повторюсь: от меня всегда есть предложения к диалогу. Но диалога нет, и это затрудняет выяснение всех вопросов, всей повестки проблематичной, которая есть на сегодняшний день, - отметил глава ПМР.
Он напомнил, что помимо энергокризиса есть масса вопросов касаемо бизнеса, внешнеэкономической деятельности, банковской системы, интересов приднестровских предпринимателей.
"Все это создает предпосылки для кризисов: энергетических, политических, экономических. Всевозможные кризисы возможны, когда нет нормальных переговоров, когда нет переговорного процесса", - подчеркнул Красносельский.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз".
Красносельский в субботу в ходе брифинга для журналистов заявил, что продолжаются переговоры с РФ и Венгрией о поставках газа в ПМР. Он также сообщил, что Молдавская ГРЭС в субботу возобновит генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света - прекращены, а в воскресенье в жилые дома поступит тепло.
 
ЭнергетикаПРИДНЕСТРОВЬЕМОЛДАВИЯГазэлектроэнергия
 
 
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