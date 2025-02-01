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Размер маткапитала на второго ребенка вырастет до 690 тысяч рублей

Размер маткапитала на второго ребенка вырастет до 690 тысяч рублей - 01.02.2025, ПРАЙМ

Размер маткапитала на второго ребенка вырастет до 690 тысяч рублей

Размер сертификата на материнский капитал на первого или на рожденного до 10 октября 2020 года второго ребенка вырастет до 690,3 тысячи рублей после индексации... | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T00:24+0300

2025-02-01T00:24+0300

2025-02-01T00:24+0300

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МОСКВА, 1 фев- ПРАЙМ. Размер сертификата на материнский капитал на первого или на рожденного до 10 октября 2020 года второго ребенка вырастет до 690,3 тысячи рублей после индексации социальных выплат с 1 февраля на уровень фактической инфляции, свидетельствует постановление правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2025 году". "Установить с 1 февраля 2025 года коэффициент индексации 1,095 для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", - говорится в документе. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, материнский капитал на второго ребенка составит почти 222 тысячи рублей, если семья ранее получила средства на первого ребенка. Семья сможет получить 912 тысяч рублей, если еще не оформляла сертификат. Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. Ранее индексация социальных выплат с 1 февраля была установлена на уровень прогнозной инфляции в 7,3%.

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