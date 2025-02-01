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Россияне получат доиндексированные до 9,5% страховые пенсии в феврале - 01.02.2025, ПРАЙМ
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Россияне получат доиндексированные до 9,5% страховые пенсии в феврале
Россияне получат доиндексированные до 9,5% страховые пенсии в феврале - 01.02.2025, ПРАЙМ
Россияне получат доиндексированные до 9,5% страховые пенсии в феврале
Россияне получат доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5% страховые пенсии в феврале, средства придут с доплатой за январь, свидетельствует... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T00:30+0300
2025-02-01T00:30+0300
экономика
россия
рф
москва
владимир путин
антон силуанов
фонд пенсионного и социального страхования
росстат
росстат
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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Россияне получат доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5% страховые пенсии в феврале, средства придут с доплатой за январь, свидетельствует постановление правительства от 23 января 2025 года № 34. "Фонду пенсионного и социального страхования РФ осуществить индексацию (дополнительное увеличение) страховых пенсий в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, обеспечив выплату указанных пенсий в феврале 2025 г. с доплатой за январь 2025 г. с учетом положений статьи 261 Федерального закона "О страховых пенсиях", - говорится в документе. Кроме того, согласно постановлению, стоимость одного пенсионного коэффициента для россиян, которые выйдут на пенсию в 2025 году, увеличивается до 145,7 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости - до 8907,7 рублей. По данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3%. Пенсии будут дополнительно увеличены по поручению президента РФ Владимира Путина. Это решение затронет 39,3 миллиона российских пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости составит около 24,9 тысячи рублей. Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что объем средств на дополнительную индексацию пенсий и соцвыплат оценивается в 300 миллиардов рублей, они будут выделены из федерального бюджета и бюджета Социального фонда России.
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россия, рф, москва, владимир путин, антон силуанов, фонд пенсионного и социального страхования, росстат, росстат
Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Антон Силуанов, Фонд пенсионного и социального страхования, Росстат, РОССТАТ
00:30 01.02.2025
 
Россияне получат доиндексированные до 9,5% страховые пенсии в феврале

Россияне получат доиндексированные до 9,5% страховые пенсии в феврале

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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Россияне получат доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5% страховые пенсии в феврале, средства придут с доплатой за январь, свидетельствует постановление правительства от 23 января 2025 года № 34.
"Фонду пенсионного и социального страхования РФ осуществить индексацию (дополнительное увеличение) страховых пенсий в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, обеспечив выплату указанных пенсий в феврале 2025 г. с доплатой за январь 2025 г. с учетом положений статьи 261 Федерального закона "О страховых пенсиях", - говорится в документе.
Кроме того, согласно постановлению, стоимость одного пенсионного коэффициента для россиян, которые выйдут на пенсию в 2025 году, увеличивается до 145,7 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости - до 8907,7 рублей.
По данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3%. Пенсии будут дополнительно увеличены по поручению президента РФ Владимира Путина. Это решение затронет 39,3 миллиона российских пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости составит около 24,9 тысячи рублей.
Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что объем средств на дополнительную индексацию пенсий и соцвыплат оценивается в 300 миллиардов рублей, они будут выделены из федерального бюджета и бюджета Социального фонда России.
 
ЭкономикаРОССИЯРФМОСКВАВладимир ПутинАнтон СилуановФонд пенсионного и социального страхованияРосстатРОССТАТ
 
 
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