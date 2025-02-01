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Швеция приостановила действие конвенции с Россией по налогам на доходы
Швеция приостановила действие конвенции с Россией по налогам на доходы - 01.02.2025, ПРАЙМ
Швеция приостановила действие конвенции с Россией по налогам на доходы
Швеция полностью приостанавливает действие конвенции об избежании двойного налогообложения с Россией в отношении налогов на доходы и капитал с 1 февраля,... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T00:18+0300
2025-02-01T00:18+0300
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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Швеция полностью приостанавливает действие конвенции об избежании двойного налогообложения с Россией в отношении налогов на доходы и капитал с 1 февраля, соответствующее информационное сообщение опубликовал Минфин РФ 5 ноября 2024 года.
В связи с введением западными государствами санкций президент России Владимир Путин в августе 2023 года подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными странами, в число которых входит Швеция.
Правительство Швеции 24 октября 2024 года заявило, что со своей стороны намерено полностью приостановить действие конвенции с февраля 2025 года после одобрения законопроекта парламентом.
При этом данная мера не означает, что конвенция расторгается и прекращает свое действие, ее применение может быть возобновлено в будущем.
Среди других стран, с которыми Россия приостановила действие отдельных положений таких договоров, - США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Португалия, Австрия, Бельгия, Ирландия, Албания, Румыния, Чехия, Швейцария, Люксембург, Литва, Дания, Норвегия, Финляндия, Южная Корея, Япония и другие.
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Швеция приостановила действие конвенции с Россией по налогам на доходы
Швеция приостановила действие конвенции об избежании двойного налогообложения с 1 февраля
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Швеция полностью приостанавливает действие конвенции об избежании двойного налогообложения с Россией в отношении налогов на доходы и капитал с 1 февраля, соответствующее информационное сообщение опубликовал Минфин РФ 5 ноября 2024 года.
В связи с введением западными государствами санкций президент России Владимир Путин в августе 2023 года подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными странами, в число которых входит Швеция.
Правительство Швеции 24 октября 2024 года заявило, что со своей стороны намерено полностью приостановить действие конвенции с февраля 2025 года после одобрения законопроекта парламентом.
При этом данная мера не означает, что конвенция расторгается и прекращает свое действие, ее применение может быть возобновлено в будущем.
Среди других стран, с которыми Россия приостановила действие отдельных положений таких договоров, - США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Португалия, Австрия, Бельгия, Ирландия, Албания, Румыния, Чехия, Швейцария, Люксембург, Литва, Дания, Норвегия, Финляндия, Южная Корея, Япония и другие.