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Госдеп подтвердил, что в авиакатастрофе в США погибли трое россиян
Госдеп подтвердил, что в авиакатастрофе в США погибли трое россиян - 01.02.2025, ПРАЙМ
Госдеп подтвердил, что в авиакатастрофе в США погибли трое россиян
Госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале. | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T11:33+0300
2025-02-01T11:33+0300
2025-02-01T11:34+0300
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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале. "Среди погибших в авиакатастрофе <...> были наши соотечественники: чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, фигуристка Инна Волянская", — говорится в сообщении.Посольство уточнило, что погибшие жили в США и работали тренерами в американских клубах по фигурному катанию.Дипмиссия выразила соболезнования в связи с трагедией.
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США, ВАШИНГТОН, РОССИЯ, авиакатастрофа
Госдеп подтвердил, что в авиакатастрофе в США погибли трое россиян
Посольство: Госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале.
"Среди погибших в авиакатастрофе <...> были наши соотечественники: чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, фигуристка Инна Волянская", — говорится в сообщении.
Посольство уточнило, что погибшие жили в США и работали тренерами в американских клубах по фигурному катанию.
Дипмиссия выразила соболезнования в связи с трагедией.
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