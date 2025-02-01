https://1prime.ru/20250201/statedep-854601354.html

Госдеп подтвердил, что в авиакатастрофе в США погибли трое россиян

Госдеп подтвердил, что в авиакатастрофе в США погибли трое россиян - 01.02.2025, ПРАЙМ

Госдеп подтвердил, что в авиакатастрофе в США погибли трое россиян

Госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале. | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T11:33+0300

2025-02-01T11:33+0300

2025-02-01T11:34+0300

сша

вашингтон

россия

авиакатастрофа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1e/854549577_65:0:1375:737_1920x0_80_0_0_ea1054f3d072743d9ef0e5f4bff3b73d.png

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале. "Среди погибших в авиакатастрофе <...> были наши соотечественники: чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, фигуристка Инна Волянская", — говорится в сообщении.Посольство уточнило, что погибшие жили в США и работали тренерами в американских клубах по фигурному катанию.Дипмиссия выразила соболезнования в связи с трагедией.

https://1prime.ru/20250201/aircrash-854600564.html

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, вашингтон, россия, авиакатастрофа