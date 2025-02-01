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Суд арестовал топ-менеджера "Роснано" Галстяна
Суд арестовал топ-менеджера "Роснано" Галстяна - 01.02.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал топ-менеджера "Роснано" Галстяна
Мещанский суд Москвы арестовал управляющего директора по финансам "Роснано" Артура Галстяна по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T16:10+0300
2025-02-01T16:10+0300
2025-02-01T16:10+0300
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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал управляющего директора по финансам "Роснано" Артура Галстяна по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артура Галстяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ", - сказали в суде. Срок ареста установлен на один месяц 28 суток. Ранее суд уже отправил в СИЗО Марину Касенкову и Бориса Подольского. По версии следствия, в 2017 году, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании, трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". Подчеркивается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, в результате "государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей". Как ранее сообщили в МВД, задержаны заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" – исполнительный директор Подольский, управляющий директор по финансам Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Касенкова. В настоящее время проводятся следственные действия с предполагаемыми свидетелями преступления, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности, ее обстоятельства и соучастники.
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роснано, суд
Суд арестовал топ-менеджера "Роснано" Галстяна
Суд арестовал топ-менеджера "Роснано" Галстяна по обвинению в злоупотреблении полномочиями
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал управляющего директора по финансам "Роснано" Артура Галстяна по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артура Галстяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ", - сказали в суде.
Срок ареста установлен на один месяц 28 суток.
Суд арестовал топ-менеджера "Роснано" Подольского
Ранее суд уже отправил в СИЗО Марину Касенкову и Бориса Подольского.
По версии следствия, в 2017 году, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании, трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". Подчеркивается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, в результате "государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".
Как ранее сообщили в МВД, задержаны заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" – исполнительный директор Подольский, управляющий директор по финансам Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Касенкова.
В настоящее время проводятся следственные действия с предполагаемыми свидетелями преступления, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности, ее обстоятельства и соучастники.