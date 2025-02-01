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Аэропорт Сухума может в феврале принять тестовый рейс, заявил Кириенко

Аэропорт Сухума может в феврале принять тестовый рейс, заявил Кириенко - 02.02.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Сухума может в феврале принять тестовый рейс, заявил Кириенко

Аэропорт столицы Абхазии Сухума может полноценно заработать в мае, а уже в феврале принять первый тестовый рейс, сообщил журналистам первый замруководителя... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T23:55+0300

2025-02-01T23:55+0300

2025-02-02T00:00+0300

сергей кириенко

абхазия

авиация

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СУХУМ, 1 фев - ПРАЙМ. Аэропорт столицы Абхазии Сухума может полноценно заработать в мае, а уже в феврале принять первый тестовый рейс, сообщил журналистам первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Мы вчера проводили совещание в аэропорту города Сухума. Конечно, радует то, что у нас есть все возможности в феврале принять первый тестовый рейс, а к маю запустить постоянное сообщение", - сказал Кириенко во время поездки в Абхазию.Также, по его словам, пропускная способность КПП "Адлер" на границе России и Абхазии будет значительно увеличена, на эти цели выделяется более 10 миллиардов рублей."Более 10 миллиардов рублей выделено на кардинальную реконструкцию этого пункта пропуска, что позволит в разы увеличить пропускную способность, в первую очередь по транспорту", - сказал Кириенко.По его словам, работы будут проводиться в несколько этапов."Выделен дополнительный участок земли, расширяется территория, но мы договорились о том, что будут реализованы этапы, так, чтобы уже к этому сезону, ну по крайней мере то, что можно сделать быстрее, такие простые, но важные для людей вещи, как достаточное количество туалетов, доступность питьевой воды, скамейки, более удобная навигация, более быстрое прохождение, заполнение таможенных документов - это то, что будет реализовано максимально быстро", - рассказал Кириенко.

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абхазия

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сергей кириенко, абхазия, авиация