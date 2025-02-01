Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тариф "Платона" с 1 февраля проиндексирован на 29 копеек - 01.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250201/tarif-854598607.html
Тариф "Платона" с 1 февраля проиндексирован на 29 копеек
Тариф "Платона" с 1 февраля проиндексирован на 29 копеек - 01.02.2025, ПРАЙМ
Тариф "Платона" с 1 февраля проиндексирован на 29 копеек
Тариф государственной системы взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным трассам "Платон" проиндексирован с 1 февраля на 29 копеек, до 3,34... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T00:27+0300
2025-02-01T00:27+0300
бизнес
экономика
россия
москва
росавтодор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854598607.jpg?1738358837
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Тариф государственной системы взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным трассам "Платон" проиндексирован с 1 февраля на 29 копеек, до 3,34 рубля за километр. Ежегодная индексация осуществляется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 843. Ранее в Росавтодоре сообщали, что на начало 2025 года за счет внесения платы через государственную систему грузоперевозчики обеспечили поступление в Федеральный дорожный фонд более 300 миллиардов рублей, из них 52,627 миллиарда -  в 2024 году. Эти средства в прошлом году позволили осуществить ремонт более 485 километров автодорог федерального значения в 28 регионах страны, а также обеспечить устройство слоев износа еще на 384 километрах этих дорог.  
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, росавтодор
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Росавтодор
00:27 01.02.2025
 
Тариф "Платона" с 1 февраля проиндексирован на 29 копеек

Тариф "Платона" с 1 февраля проиндексирован на 29 копеек

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Тариф государственной системы взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным трассам "Платон" проиндексирован с 1 февраля на 29 копеек, до 3,34 рубля за километр.
Ежегодная индексация осуществляется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 843.
Ранее в Росавтодоре сообщали, что на начало 2025 года за счет внесения платы через государственную систему грузоперевозчики обеспечили поступление в Федеральный дорожный фонд более 300 миллиардов рублей, из них 52,627 миллиарда -  в 2024 году.
Эти средства в прошлом году позволили осуществить ремонт более 485 километров автодорог федерального значения в 28 регионах страны, а также обеспечить устройство слоев износа еще на 384 километрах этих дорог.
 
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАРосавтодор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала