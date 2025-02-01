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Тариф "Платона" с 1 февраля проиндексирован на 29 копеек
Тариф "Платона" с 1 февраля проиндексирован на 29 копеек - 01.02.2025, ПРАЙМ
Тариф "Платона" с 1 февраля проиндексирован на 29 копеек
Тариф государственной системы взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным трассам "Платон" проиндексирован с 1 февраля на 29 копеек, до 3,34... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T00:27+0300
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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Тариф государственной системы взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным трассам "Платон" проиндексирован с 1 февраля на 29 копеек, до 3,34 рубля за километр.
Ежегодная индексация осуществляется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 843.
Ранее в Росавтодоре сообщали, что на начало 2025 года за счет внесения платы через государственную систему грузоперевозчики обеспечили поступление в Федеральный дорожный фонд более 300 миллиардов рублей, из них 52,627 миллиарда - в 2024 году.
Эти средства в прошлом году позволили осуществить ремонт более 485 километров автодорог федерального значения в 28 регионах страны, а также обеспечить устройство слоев износа еще на 384 километрах этих дорог.
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Тариф "Платона" с 1 февраля проиндексирован на 29 копеек
Тариф "Платона" с 1 февраля проиндексирован на 29 копеек
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Тариф государственной системы взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным трассам "Платон" проиндексирован с 1 февраля на 29 копеек, до 3,34 рубля за километр.
Ежегодная индексация осуществляется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 843.
Ранее в Росавтодоре сообщали, что на начало 2025 года за счет внесения платы через государственную систему грузоперевозчики обеспечили поступление в Федеральный дорожный фонд более 300 миллиардов рублей, из них 52,627 миллиарда - в 2024 году.
Эти средства в прошлом году позволили осуществить ремонт более 485 километров автодорог федерального значения в 28 регионах страны, а также обеспечить устройство слоев износа еще на 384 километрах этих дорог.