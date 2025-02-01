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Трамп рассказал, почему введет пошлины на товары из Европы
Трамп рассказал, почему введет пошлины на товары из Европы - 01.02.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, почему введет пошлины на товары из Европы
Президент США Дональд Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза. | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T09:57+0300
2025-02-01T09:57+0300
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ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза. "Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского Союза? <...> Абсолютно. Евросоюз относится к нам так ужасно", — сказал американский лидер журналистам в Белом доме.Говоря о пошлинах против Китая, Канады и Мексики, Трамп заявил, что у этих стран нет возможностей как-то повлиять на ситуацию."Нет, прямо сейчас нет", — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли эти три страны сделать что-либо для предотвращения введения тарифов со стороны США.По его словам, Канада и Мексика несут ответственность за наркотраффик, а сами наркотики производит Китай.
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Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, КАНАДА, Дональд Трамп, ЕС
Трамп рассказал, почему введет пошлины на товары из Европы
Трамп сообщил, почему введет пошлины против товаров из Евросоюза
ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза.
"Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского Союза? <...> Абсолютно. Евросоюз относится к нам так ужасно", — сказал американский лидер журналистам в Белом доме.
Говоря о пошлинах против Китая, Канады и Мексики, Трамп заявил, что у этих стран нет возможностей как-то повлиять на ситуацию.
"Нет, прямо сейчас нет", — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли эти три страны сделать что-либо для предотвращения введения тарифов со стороны США.
По его словам, Канада и Мексика несут ответственность за наркотраффик, а сами наркотики производит Китай.
Эксперт прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины на нефть