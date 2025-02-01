Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал, почему введет пошлины на товары из Европы - 01.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250201/tariffs-854600137.html
Трамп рассказал, почему введет пошлины на товары из Европы
Трамп рассказал, почему введет пошлины на товары из Европы - 01.02.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, почему введет пошлины на товары из Европы
Президент США Дональд Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза. | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T09:57+0300
2025-02-01T09:57+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
канада
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/66/833336614_0:153:2717:1681_1920x0_80_0_0_1326919a401c5fa89d8afa1306895e85.jpg
ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза. "Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского Союза? &lt;...&gt; Абсолютно. Евросоюз относится к нам так ужасно", — сказал американский лидер журналистам в Белом доме.Говоря о пошлинах против Китая, Канады и Мексики, Трамп заявил, что у этих стран нет возможностей как-то повлиять на ситуацию."Нет, прямо сейчас нет", — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли эти три страны сделать что-либо для предотвращения введения тарифов со стороны США.По его словам, Канада и Мексика несут ответственность за наркотраффик, а сами наркотики производит Китай.
https://1prime.ru/20250201/ekspert-854598820.html
сша
китай
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/66/833336614_137:0:2581:1833_1920x0_80_0_0_eade18ad64943743041daa606f428d1e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, китай, канада, дональд трамп, ес
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, КАНАДА, Дональд Трамп, ЕС
09:57 01.02.2025
 
Трамп рассказал, почему введет пошлины на товары из Европы

Трамп сообщил, почему введет пошлины против товаров из Евросоюза

© РИА Новости . Самуэль Мохсен | Перейти в медиабанкВ Суэцком канале продолжаются работы по разблокированию движения судов
В Суэцком канале продолжаются работы по разблокированию движения судов - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости . Самуэль Мохсен
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза.
"Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского Союза? <...> Абсолютно. Евросоюз относится к нам так ужасно", — сказал американский лидер журналистам в Белом доме.
Говоря о пошлинах против Китая, Канады и Мексики, Трамп заявил, что у этих стран нет возможностей как-то повлиять на ситуацию.
"Нет, прямо сейчас нет", — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли эти три страны сделать что-либо для предотвращения введения тарифов со стороны США.
По его словам, Канада и Мексика несут ответственность за наркотраффик, а сами наркотики производит Китай.
Эксперт прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины на нефть
02:15
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙКАНАДАДональд ТрампЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала