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Трамп рассказал, почему введет пошлины на товары из Европы

Трамп рассказал, почему введет пошлины на товары из Европы - 01.02.2025, ПРАЙМ

Трамп рассказал, почему введет пошлины на товары из Европы

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза. | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T09:57+0300

2025-02-01T09:57+0300

2025-02-01T09:57+0300

экономика

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ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза. "Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского Союза? <...> Абсолютно. Евросоюз относится к нам так ужасно", — сказал американский лидер журналистам в Белом доме.Говоря о пошлинах против Китая, Канады и Мексики, Трамп заявил, что у этих стран нет возможностей как-то повлиять на ситуацию."Нет, прямо сейчас нет", — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли эти три страны сделать что-либо для предотвращения введения тарифов со стороны США.По его словам, Канада и Мексика несут ответственность за наркотраффик, а сами наркотики производит Китай.

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китай

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мировая экономика, сша, китай, канада, дональд трамп, ес