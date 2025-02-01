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Россиян предупредили об изменении порядка оплаты за тепло с 1 марта
Россиян предупредили об изменении порядка оплаты за тепло с 1 марта - 01.02.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили об изменении порядка оплаты за тепло с 1 марта
С 1 марта 2025 года россияне будут платить за отопление в многоквартирных домах только в течение отопительного сезона. Об этом рассказал агентству "Прайм"... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T02:02+0300
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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. С 1 марта 2025 года россияне будут платить за отопление в многоквартирных домах только в течение отопительного сезона. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.Сейчас в России действуют два основных способа оплаты услуг отопления в многоквартирных домах. В большинстве регионов граждане платят за тепло только в период его подачи (по фактическим показаниям счетчиков).В ряде субъектов РФ действует так называемая система 1/12, когда собственники жилья оплачивают отопление равными долями в течение года (за основу берут общие показания приборов учета за прошлый год, при перерасходе делают доначисление). Сумма в такой квитанции обычно меньше, чем в той, что приходит по факту потребленного тепла, но суммарный платеж за год при любом способе расчетов не должен отличаться.С 1 марта Минстрой планирует перенести приоритет в оплате на те месяцы, когда отопление включено и работает. "Иными словами, россияне не смогут больше платить за тепло в домах равномерно в течение года - теперь платежки будут приходить только в отопительный сезон. Жильцы домов увидят реальные расходы по счетчикам и начнут платить только за фактически потребленное тепло", - разъясняет эксперт. В некоторых регионах такая схема оплаты действовала и ранее - с марта она у них просто сохранится.Нововведение позволит россиянам видеть в квитанциях более детализированную информацию: суммы задолженности, собранные средства на ремонт и затраты на уже выполненные работы. Минстрой считает, что новые правила повысят прозрачность расчетов за отопление, однако гражданам предстоит привыкнуть к изменению схемы оплаты, заключил Косов.
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общество , отопление, центральное отопление, рф
Общество , отопление, Центральное отопление, РФ
Россиян предупредили об изменении порядка оплаты за тепло с 1 марта
Эксперт Косов: с 1 марта жители будут платить только за потребленное тепло
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. С 1 марта 2025 года россияне будут платить за отопление в многоквартирных домах только в течение отопительного сезона. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.
Сейчас в России действуют два основных способа оплаты услуг отопления в многоквартирных домах. В большинстве регионов граждане платят за тепло только в период его подачи (по фактическим показаниям счетчиков).
В ряде субъектов РФ действует так называемая система 1/12, когда собственники жилья оплачивают отопление равными долями в течение года (за основу берут общие показания приборов учета за прошлый год, при перерасходе делают доначисление). Сумма в такой квитанции обычно меньше, чем в той, что приходит по факту потребленного тепла, но суммарный платеж за год при любом способе расчетов не должен отличаться.
Подачу отопления частично восстановили в Подмосковье, сообщает МЧС
С 1 марта Минстрой планирует перенести приоритет в оплате на те месяцы, когда отопление включено и работает. "Иными словами, россияне не смогут больше платить за тепло в домах равномерно в течение года - теперь платежки будут приходить только в отопительный сезон. Жильцы домов увидят реальные расходы по счетчикам и начнут платить только за фактически потребленное тепло", - разъясняет эксперт. В некоторых регионах такая схема оплаты действовала и ранее - с марта она у них просто сохранится.
Нововведение позволит россиянам видеть в квитанциях более детализированную информацию: суммы задолженности, собранные средства на ремонт и затраты на уже выполненные работы. Минстрой считает, что новые правила повысят прозрачность расчетов за отопление, однако гражданам предстоит привыкнуть к изменению схемы оплаты, заключил Косов.