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Рост в конце торговой недели - 01.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Рост в конце торговой недели
Рост в конце торговой недели - 01.02.2025, ПРАЙМ
Рост в конце торговой недели
На завершившейся торговой неделе индекс Московской биржи вырос на 0,24%, а индекс РТС прибавил 0,48%. | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T08:00+0300
2025-02-01T08:00+0300
экономика
мнения аналитиков
мосбиржа
биржевые торги
российский рынок акций
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. На завершившейся торговой неделе индекс Московской биржи вырос на 0,24%, а индекс РТС прибавил 0,48%.Рубль на рынке Форекс торговался около отметки 98,5 рублей, ослабев за неделю всего на 0,7%.Среди акций, входящих в индекс Московской биржи, лидерами роста стали акции Fix Price Group Ltd, которые выросли за неделю на 10,91%.На втором месте — акции "Русгидро", которые прибавили 6,56% после новостей о возможных дивидендах в случае реализации плана правительства по улучшению экономического состояния компании.На следующей неделе ожидается боковое движение акций, но новости на геополитической арене могут повысить волатильность.Ожидается информация о новой стратегии развития ПАО "Аэрофлот", с учётом задержки расширения авиапарка. Совет директоров компании рассматривал стратегию до 2030 года 31 января 2025 года.Продолжится сезон отчётности о результатах операционной деятельности и начнётся период финансовой отчётности. Ожидается выход результатов по МСФО компаний "Северсталь" и ММК. Компании ГК "Самолет" и "МД Медикал" представят результаты операционной деятельности.Реакция рынка на объявленные результаты, судя по опыту прошлой недели, может быть нейтральной.
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Александр Власенко
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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мнения аналитиков, мосбиржа, биржевые торги, российский рынок акций
Экономика, Мнения аналитиков, Мосбиржа, биржевые торги, российский рынок акций
08:00 01.02.2025
 
Рост в конце торговой недели

На завершившейся торговой неделе индекс Мосбиржи вырос на 0,24%

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. На завершившейся торговой неделе индекс Московской биржи вырос на 0,24%, а индекс РТС прибавил 0,48%.
Рубль на рынке Форекс торговался около отметки 98,5 рублей, ослабев за неделю всего на 0,7%.
Среди акций, входящих в индекс Московской биржи, лидерами роста стали акции Fix Price Group Ltd, которые выросли за неделю на 10,91%.
На втором месте — акции "Русгидро", которые прибавили 6,56% после новостей о возможных дивидендах в случае реализации плана правительства по улучшению экономического состояния компании.
На следующей неделе ожидается боковое движение акций, но новости на геополитической арене могут повысить волатильность.
Ожидается информация о новой стратегии развития ПАО "Аэрофлот", с учётом задержки расширения авиапарка. Совет директоров компании рассматривал стратегию до 2030 года 31 января 2025 года.
Продолжится сезон отчётности о результатах операционной деятельности и начнётся период финансовой отчётности. Ожидается выход результатов по МСФО компаний "Северсталь" и ММК. Компании ГК "Самолет" и "МД Медикал" представят результаты операционной деятельности.
Реакция рынка на объявленные результаты, судя по опыту прошлой недели, может быть нейтральной.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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