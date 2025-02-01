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В США продлят срок службы ядерных баллистических ракет Trident II - 01.02.2025, ПРАЙМ
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В США продлят срок службы ядерных баллистических ракет Trident II
В США продлят срок службы ядерных баллистических ракет Trident II - 01.02.2025, ПРАЙМ
В США продлят срок службы ядерных баллистических ракет Trident II
США заключили новый контракт с подразделением оборонно-промышленного концерна Lockheed Martin по продлению службы ядерных баллистических ракет для подводных... | 01.02.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. США заключили новый контракт с подразделением оборонно-промышленного концерна Lockheed Martin по продлению службы ядерных баллистических ракет для подводных лодок Trident II. Об этом сообщили в Пентагоне. "Lockheed Martin Space из Флориды получает дополнение на сумму 383,1 миллиона долларов к ранее заключенному контракту на продление срока службы Trident II", — указано в заявлении.Детали контракта не приводятся, известно только, что речь идет об усовершенствованном проектировании.Работы необходимо выполнить к 30 сентября 2030 года.
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сша, lockheed martin
США, Lockheed Martin
11:24 01.02.2025
 
В США продлят срок службы ядерных баллистических ракет Trident II

Пентагон заключил контракт на продление службы ядерных баллистических ракет Trident II

© CC BY 2.0 / Wiyre MediaПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
© CC BY 2.0 / Wiyre Media
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ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. США заключили новый контракт с подразделением оборонно-промышленного концерна Lockheed Martin по продлению службы ядерных баллистических ракет для подводных лодок Trident II. Об этом сообщили в Пентагоне.
"Lockheed Martin Space из Флориды получает дополнение на сумму 383,1 миллиона долларов к ранее заключенному контракту на продление срока службы Trident II", — указано в заявлении.
Детали контракта не приводятся, известно только, что речь идет об усовершенствованном проектировании.
Работы необходимо выполнить к 30 сентября 2030 года.
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