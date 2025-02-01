https://1prime.ru/20250201/trident-854601222.html

В США продлят срок службы ядерных баллистических ракет Trident II

В США продлят срок службы ядерных баллистических ракет Trident II - 01.02.2025, ПРАЙМ

В США продлят срок службы ядерных баллистических ракет Trident II

США заключили новый контракт с подразделением оборонно-промышленного концерна Lockheed Martin по продлению службы ядерных баллистических ракет для подводных... | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T11:24+0300

2025-02-01T11:24+0300

2025-02-01T11:24+0300

сша

lockheed martin

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ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. США заключили новый контракт с подразделением оборонно-промышленного концерна Lockheed Martin по продлению службы ядерных баллистических ракет для подводных лодок Trident II. Об этом сообщили в Пентагоне. "Lockheed Martin Space из Флориды получает дополнение на сумму 383,1 миллиона долларов к ранее заключенному контракту на продление срока службы Trident II", — указано в заявлении.Детали контракта не приводятся, известно только, что речь идет об усовершенствованном проектировании.Работы необходимо выполнить к 30 сентября 2030 года.

https://1prime.ru/20240604/mbr-848803259.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, lockheed martin