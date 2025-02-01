https://1prime.ru/20250201/trump-854599838.html
Трамп рассказал о контактах с Россией по конфликту на Украине
Трамп рассказал о контактах с Россией по конфликту на Украине - 01.02.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал о контактах с Россией по конфликту на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с Россией завершение украинского конфликта. | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T09:46+0300
2025-02-01T09:46+0300
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ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с Россией завершение украинского конфликта. "Мы ведем очень серьезные обсуждения <…> с Россией, да", — сказал он журналистам в Белом доме.Также американский президент пообещал, что будет обсуждать этот вопрос с Владимиром Путиным."Мы будем говорить и возможно сделаем что-то существенное", — добавил он.Трамп подчеркнул, что намерен положить конец конфликту на Украине.В свою очередь, спецпосланник американского президента по украинскому урегулированию Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News заявил, что завершение конфликта на Украине отвечает интересам всего мира."Это хорошо для Соединенных Штатов, это хорошо для мира также, если мы сможем остановить это сражение", — сказал он.Келлог добавил, что считает возможным добиться прекращения огня и постоянного мира в течение месяцев, а не лет.Говоря о том, как Трамп намерен повлиять на ситуацию, спецпредставитель заявил, что американский лидер намерен дать рычаги Украине и России для переговоров."Он знает, где надавить, где не давить, но что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. И вы можете прочитать между строк, что именно так, на самом деле, и создается рычаг. Он отлично заключает сделки", — сообщил Келлог.
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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп рассказал о контактах с Россией по конфликту на Украине
Трамп заявил, что обсуждает с Россией завершение конфликта на Украине
ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с Россией завершение украинского конфликта.
"Мы ведем очень серьезные обсуждения <…> с Россией, да", — сказал он журналистам в Белом доме.
Также американский президент пообещал, что будет обсуждать этот вопрос с Владимиром Путиным.
"Мы будем говорить и возможно сделаем что-то существенное", — добавил он.
Трамп подчеркнул, что намерен положить конец конфликту на Украине.
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В свою очередь, спецпосланник американского президента по украинскому урегулированию Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News заявил, что завершение конфликта на Украине отвечает интересам всего мира.
"Это хорошо для Соединенных Штатов, это хорошо для мира также, если мы сможем остановить это сражение", — сказал он.
Келлог добавил, что считает возможным добиться прекращения огня и постоянного мира в течение месяцев, а не лет.
Говоря о том, как Трамп намерен повлиять на ситуацию, спецпредставитель заявил, что американский лидер намерен дать рычаги Украине и России для переговоров.
"Он знает, где надавить, где не давить, но что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. И вы можете прочитать между строк, что именно так, на самом деле, и создается рычаг. Он отлично заключает сделки", — сообщил Келлог.
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