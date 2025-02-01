https://1prime.ru/20250201/tucker-854602460.html

Карлсон назвал Зеленского диктатором

Карлсон назвал Зеленского диктатором - 01.02.2025, ПРАЙМ

Карлсон назвал Зеленского диктатором

Американский журналист Такер Карлсон назвал Владимира Зеленского диктатором. Об этом он заявил в беседе с британским коллегой Пирсом Морганом. | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T13:11+0300

2025-02-01T13:11+0300

2025-02-01T13:19+0300

такер карлсон

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон назвал Владимира Зеленского диктатором. Об этом он заявил в беседе с британским коллегой Пирсом Морганом. "Первая черта диктатора — он не избран. <...> Он также запретил религиозную конфессию. Он убил своих политических оппонентов. Он запретил языковую группу. Мне все это кажется чертами диктатуры", — сказал Карлсон/Он отметил, что украинского диктатора поддерживают Вашингтон и Лондон.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Президентские выборы на Украине проводить не стали, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".

https://1prime.ru/20250128/putin-854508845.html

украина

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такер карлсон, владимир зеленский, украина