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АдГ пообещала вывести ФРГ из ВОЗ, соглашений по климату и миграции

АдГ пообещала вывести ФРГ из ВОЗ, соглашений по климату и миграции - 01.02.2025, ПРАЙМ

АдГ пообещала вывести ФРГ из ВОЗ, соглашений по климату и миграции

ФРГ в случае прихода к власти правой парти "Альтернатива для Германии" (АдГ) выйдет из Всемирной организации здравоохранения, Парижского соглашения по климату и | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T23:53+0300

2025-02-01T23:53+0300

2025-02-01T23:53+0300

германия

адг

хдс

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НОЙ-ИЗЕНБУРГ, 1 фев - ПРАЙМ. ФРГ в случае прихода к власти правой парти "Альтернатива для Германии" (АдГ) выйдет из Всемирной организации здравоохранения, Парижского соглашения по климату и миграционного пакта, заявила кандидат в канцлеры от партии Алиса Вайдель в ходе предвыборного мероприятия в городе Ной-Изенбург."В первый же день мы выйдем из европейской системы предоставления убежища, прекратим участие в миграционном пакте (ООН), выйдем из ВОЗ и расторгнем Парижское климатическое соглашение", - сказала она.Кандидат добавила, что АдГ в случае победы незамедлительно установит мораторий на ускоренное предоставление гражданства - имеется в виду недавно принятый закон, который предоставляет возможность в рамках трех лет пребывания в ФРГ натурализоваться. "С первого дня мы начнем закрывать границы и высылать всех, кто въехал в страну незаконно. Мы ясно дадим понять миру, что границы Германии теперь надежно закрыты", - сказала она. По словам политика, финансовая помощь для просителей убежища будет заменена натуральными выплатами. Ранее в Ной-Изенбурге под Франкфуртом-на-Майне, близ места проведения мероприятия АдГ, прошла крупная демонстрация противников этой партии, участники требовали её запрета и протестовали против её якобы сотрудничества с Христианско-демократическим союзом (ХДС). По всей Германии идут демонстрации у штаб-квартир ХДС и против предвыборных мероприятий АдГ после того, как в среду бундестаг большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики. За внесенные в парламент инициативы выскзаались 348 депутатов, против - 345. Решающими стали голоса представителей фракции АдГ, что вызвало критику в адрес ХДС со стороны партий, которые не поддерживают резких изменений в миграционной политике. По данным опроса института INSA, проведенного для издания Bild, рейтинг правой FlU составляет 22% за три недели до досрочных выборов в бундестаг, а отставание от лидирующего блока ХДС/ХСС сократилось до 7 процентных пунктов.

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германия, адг, хдс