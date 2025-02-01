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Рестораны в Дубае могут начать подавать российское вино - 01.02.2025, ПРАЙМ
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Рестораны в Дубае могут начать подавать российское вино
Рестораны в Дубае могут начать подавать российское вино - 01.02.2025, ПРАЙМ
Рестораны в Дубае могут начать подавать российское вино
Российские рестораны ведут переговоры о поставках в их заведения в Дубае отечественного алкоголя и напитков, в частности в ближайшее время туда могут завезти... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T09:27+0300
2025-02-01T09:27+0300
рынки
бизнес
дубай
россия
алкоголь
аркадий новиков
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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Российские рестораны ведут переговоры о поставках в их заведения в Дубае отечественного алкоголя и напитков, в частности в ближайшее время туда могут завезти вина от "Абрау-Дюрсо", сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. Переговоры с российскими производителями алкоголя ведет, в том числе, сеть ресторанов "Сыроварня" Аркадия Новикова, которая в этом году планирует открыть сразу два заведения в Дубае."Мы ведем переговоры с нашими партнерами в Москве о возможности представить свой продукт и напитки из РФ в Дубае. Например, с такими брендами, как "Абрау-Дюрсо" и "Онегин", - сообщили в пресс-службе сети. Информацию о планах по выходу на рынок Дубая агентству подтвердили в "Абрау-Дюрсо"."В рамках стратегии развития экспортного направления мы ведем переговоры с несколькими российскими ресторанными группами о возможности представления вин "Абрау-Дюрсо" в их заведениях в Дубае. Так что в ближайшее время наши вина и другую продукцию, действительно, можно будет найти в меню зарубежных проектов известных отечественных рестораторов в этом городе", - сказал президент компании Павел Титов. "Пока я еще не видел российских брендов в меню российских ресторанов в Дубае, кроме водки "Белуга". Но, возможно, появится водка "Онегин" и премиальная минеральная вода Nedra", - добавил ресторанный эксперт, основатель международного ресторанного гида GreatList.com Александр Сысоев. В компании Simple, которая выпускает водку "Онегин", агентству подтвердили информацию о том, что изучают Дубай как перспективное направление."Бренд премиальной водки "Онегин" рассматривает все возможные и перспективные экспортные рынки, включая рынок Дубая", - сказали в компании.
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рынки, бизнес, дубай, россия, алкоголь, аркадий новиков
Рынки, Бизнес, Дубай, РОССИЯ, алкоголь, Аркадий Новиков
09:27 01.02.2025
 
Рестораны в Дубае могут начать подавать российское вино

Российское вино может в ближайшее время появиться в ресторанах Дубая

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБокалы с вином
Бокалы с вином - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Российские рестораны ведут переговоры о поставках в их заведения в Дубае отечественного алкоголя и напитков, в частности в ближайшее время туда могут завезти вина от "Абрау-Дюрсо", сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли.
Переговоры с российскими производителями алкоголя ведет, в том числе, сеть ресторанов "Сыроварня" Аркадия Новикова, которая в этом году планирует открыть сразу два заведения в Дубае.
"Мы ведем переговоры с нашими партнерами в Москве о возможности представить свой продукт и напитки из РФ в Дубае. Например, с такими брендами, как "Абрау-Дюрсо" и "Онегин", - сообщили в пресс-службе сети.
Информацию о планах по выходу на рынок Дубая агентству подтвердили в "Абрау-Дюрсо".
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"В рамках стратегии развития экспортного направления мы ведем переговоры с несколькими российскими ресторанными группами о возможности представления вин "Абрау-Дюрсо" в их заведениях в Дубае. Так что в ближайшее время наши вина и другую продукцию, действительно, можно будет найти в меню зарубежных проектов известных отечественных рестораторов в этом городе", - сказал президент компании Павел Титов.
"Пока я еще не видел российских брендов в меню российских ресторанов в Дубае, кроме водки "Белуга". Но, возможно, появится водка "Онегин" и премиальная минеральная вода Nedra", - добавил ресторанный эксперт, основатель международного ресторанного гида GreatList.com Александр Сысоев.
В компании Simple, которая выпускает водку "Онегин", агентству подтвердили информацию о том, что изучают Дубай как перспективное направление.
"Бренд премиальной водки "Онегин" рассматривает все возможные и перспективные экспортные рынки, включая рынок Дубая", - сказали в компании.
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