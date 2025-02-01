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Ученые прогнозируют мощное извержение вулкана на Камчатке - 01.02.2025, ПРАЙМ
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Ученые прогнозируют мощное извержение вулкана на Камчатке
Ученые прогнозируют мощное извержение вулкана на Камчатке - 01.02.2025, ПРАЙМ
Ученые прогнозируют мощное извержение вулкана на Камчатке
В ближайшие дни на Камчатке может произойти извержение вулкана Безымянный. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T10:54+0300
2025-02-01T10:54+0300
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев – ПРАЙМ. В ближайшие дни на Камчатке может произойти извержение вулкана Безымянный. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Эффузивная активность вулкана постепенно увеличивается, это сопровождается мощными выбросами газа и пара. Спутниковые данные показали большую термическую аномалию над вулканом прошлой ночью с высоким значением разницы температур между термической аномалией и фоном. Вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению, которое может произойти в ближайшие три дня", — предупреждают специалисты.Высота выброса пепла может достигнуть 10-15 километров над уровнем моря.Высота самого вулкана — 2882 метра над уровнем моря.Безымянный расположен в зоне современного активного вулканизма в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 километров от поселка Ключи и в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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камчатка
КАМЧАТКА
10:54 01.02.2025
 
Ученые прогнозируют мощное извержение вулкана на Камчатке

На ближайшие дни прогнозируется мощное извержение вулкана Безымянный на Камчатке

© РИА Новости . Александр Пирагис | Перейти в медиабанкКамчатка
Камчатка - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости . Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев – ПРАЙМ. В ближайшие дни на Камчатке может произойти извержение вулкана Безымянный. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Эффузивная активность вулкана постепенно увеличивается, это сопровождается мощными выбросами газа и пара. Спутниковые данные показали большую термическую аномалию над вулканом прошлой ночью с высоким значением разницы температур между термической аномалией и фоном. Вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению, которое может произойти в ближайшие три дня", — предупреждают специалисты.
Высота выброса пепла может достигнуть 10-15 километров над уровнем моря.
Высота самого вулкана — 2882 метра над уровнем моря.
Безымянный расположен в зоне современного активного вулканизма в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 километров от поселка Ключи и в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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