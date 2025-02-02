https://1prime.ru/20250202/aeroport-854618608.html

Работу аэропорта Волгограда временно ограничили

Работу аэропорта Волгограда временно ограничили - 02.02.2025, ПРАЙМ

Работу аэропорта Волгограда временно ограничили

Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда для обеспечения безопасности полетов самолетов, сообщила Росавиация. | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T22:36+0300

2025-02-02T22:36+0300

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происшествия

волгоград

аэропорт

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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда для обеспечения безопасности полетов самолетов, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 21.42 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград (Гумра)", - говорится в сообщении.

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волгоград

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волгоград, аэропорт, ограничения