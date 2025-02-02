https://1prime.ru/20250202/alyuminiy-854611068.html

Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею до максимума с 2006 года

Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею до максимума с 2006 года - 02.02.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею до максимума с 2006 года

Россия в прошлом году нарастила поставки алюминия в Южную Корею до максимума с 2006 года, став вторым основным поставщиком этого металла в страну, следует из... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T11:33+0300

2025-02-02T11:33+0300

2025-02-02T11:33+0300

россия

южная корея

алюминий

https://cdnn.1prime.ru/img/76778/55/767785509_0:143:1500:987_1920x0_80_0_0_5b60ff6de2c9ffd4e3f808be4a93d832.jpg

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году нарастила поставки алюминия в Южную Корею до максимума с 2006 года, став вторым основным поставщиком этого металла в страну, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы. Так, в 2024 году российские компании увеличили экспорт необработанного алюминия Южной Корее на четверть - до 863 миллионов долларов. Это стало максимальным объемом с 2006 года, когда стоимость поставок составляла 891,6 миллиона долларов. В результате Россия заняла второе место среди всех экспортеров этого металла в Южную Корею впервые за десять лет. Главным поставщиком алюминия южнокорейским компаниям была Австралия, увеличившая поставки почти на 18% - до 1 миллиарда долларов. Это позволило ей обогнать Индию, которая из-за снижения экспорта сразу на 30% стала третьей.

https://1prime.ru/20250201/gaz-854604624.html

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, южная корея, алюминий