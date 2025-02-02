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Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею до максимума с 2006 года - 02.02.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею до максимума с 2006 года
Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею до максимума с 2006 года - 02.02.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею до максимума с 2006 года
Россия в прошлом году нарастила поставки алюминия в Южную Корею до максимума с 2006 года, став вторым основным поставщиком этого металла в страну, следует из... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T11:33+0300
2025-02-02T11:33+0300
россия
южная корея
алюминий
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году нарастила поставки алюминия в Южную Корею до максимума с 2006 года, став вторым основным поставщиком этого металла в страну, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы. Так, в 2024 году российские компании увеличили экспорт необработанного алюминия Южной Корее на четверть - до 863 миллионов долларов. Это стало максимальным объемом с 2006 года, когда стоимость поставок составляла 891,6 миллиона долларов. В результате Россия заняла второе место среди всех экспортеров этого металла в Южную Корею впервые за десять лет. Главным поставщиком алюминия южнокорейским компаниям была Австралия, увеличившая поставки почти на 18% - до 1 миллиарда долларов. Это позволило ей обогнать Индию, которая из-за снижения экспорта сразу на 30% стала третьей.
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россия, южная корея, алюминий
РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, алюминий
11:33 02.02.2025
 
Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею до максимума с 2006 года

Россия в 2024 году нарастила поставки алюминия в Южную Корею до максимума с 2006 года

© fotolia.com / Pavel LosevskyАлюминий
Алюминий - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© fotolia.com / Pavel Losevsky
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году нарастила поставки алюминия в Южную Корею до максимума с 2006 года, став вторым основным поставщиком этого металла в страну, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы.
Так, в 2024 году российские компании увеличили экспорт необработанного алюминия Южной Корее на четверть - до 863 миллионов долларов. Это стало максимальным объемом с 2006 года, когда стоимость поставок составляла 891,6 миллиона долларов.
В результате Россия заняла второе место среди всех экспортеров этого металла в Южную Корею впервые за десять лет.
Главным поставщиком алюминия южнокорейским компаниям была Австралия, увеличившая поставки почти на 18% - до 1 миллиарда долларов. Это позволило ей обогнать Индию, которая из-за снижения экспорта сразу на 30% стала третьей.
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РОССИЯЮЖНАЯ КОРЕЯалюминий
 
 
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